Военная спецоперация на Украине 1 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в зоне СВО
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С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 февраля 2023 года.
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что одной из важнейших целей российской военной спецоперации на Украине является освобождение все территории ДНР в ее конституционных границах от боевиков ВСУ.
Генпрокурор РФ сообщил Владимиру Путину о возвращении 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян. Игорь Краснов отчитался президенту страны о работе федерального надзорного ведомства во время спецоперации.
Минобороны России официально заявило об освобождении населенного пункта Благодатное в Донбассе. Этот населенный пункт на Донецком направлении взяли добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.