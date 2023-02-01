Астрологи предупредили о Холостой Луне в феврале 2023 года: явление грозит проблемами со здоровьем и нелепыми ошибками

Много мифов, примет и поверий связаны с полнолунием Фото: REUTERS

Луна - второе по важности после Солнца небесное светило, влияющее на нашу жизнь. Вспомним хотя бы регулярные морские приливы и отливы. Много мифов, примет и поверий связаны с полнолунием. Якобы в этот период проявляются вампиры и оборотни. О чем снято немало фильмов-ужастиков. В полнолуние реально обостряется бессонница, снижается качество сна.

Но есть один малоизвестный аспект, о котором KP.RU рассказала астролог Татьяна Лукашевич.

- Проходя по зодиаку, «ночное светило» меняет энергию нашей повседневной жизни, которая зависит не только от конкретного знака зодиака, но и от взаимодействия Луны с другими планетами.

Но примерно каждые 2-3 дня при переходе из одного знака в другой Луна перестает с ними взаимодействовать, находясь как бы в пустоте, сама по себе, без энергетической поддержки. Такой период и называется Холостая Луна или Луна без курса.

Луна может быть холостой несколько минут, а иногда больше суток. Это зависит от градуса планеты, с которой она имела угловое взаимодействие, именуемое аспектом.

В Луну без курса лучше не совершать действий, результат которых для вас очень важен, поскольку он может оказаться совершенно не таким, как вы рассчитывали. Или вообще событие не произойдёт из-за отсутствия энергии. Люди в эти периоды могут быть более рассеянными, допускать нелепые ошибки.

Также это время тех самых "пустых" покупок, которые потом валяются без дела, ломаются или теряются. Переносятся встречи, нарушаются договорённости. Часто в период Луны без курса зависают кассовые аппараты, образуется очередь, мы зря теряем время. Например, вызванный сантехник не приходит, кто-то забыл о встрече и т.д.

Поэтому при планировании дел чрезвычайно важно учитывать Луну без курса. Я уже не представляю свой рабочий календарь без этой важной информации.

Луна без курса в феврале

(действует именно в эти периоды по московскому времени)

1.02.2023 14:58 - 1.02.2023 23:11

4.02.2023 9:19 - 4.02.2023 11:48

6.02.2023 17:15 - 7.02.2023 0:14

9.02.2023 9:40 - 9.02.2023 11:46

11.02.2023 19:41 - 11.02.2023 21:34

14.02.2023 2:52 - 14.02.2023 4:31

16.02.2023 4:06 - 16.02.2023 8:00

18.02.2023 7:18 - 18.02.2023 8:35

20.02.2023 5:00 - 20.02.2023 7:56

22.02.2023 7:05 - 22.02.2023 8:14

24.02.2023 10:22 - 24.02.2023 11:29

26.02.2023 17:42 - 26.02.2023 18:48