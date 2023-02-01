Компостирование, картонные гробы и растворение в щелочи: в США входят в моду «зеленые похороны»

Экоактивисты из США считают, что традиционные захоронения и кремация наносят огромный вред окружающей среде Фото: Shutterstock

Смерть считается одним из самых дорогостоящих событий в жизни каждого современного американца, пишет The Washington Post. Семейные захоронения есть не у всех, а средняя стоимость свободного места на кладбище достигает порядка 15 тысяч долларов (более 1 миллиона рублей). По данным Национальной ассоциации похоронных бюро, уже более половины американцев ищут новые дешёвые способы захоронения своих родных и близких.

Представители похоронного дела не растерялись и быстро отреагировали на запросы современного американского общества – они нашли не только более дешёвые, но и более экологичные способы захоронения.

«Современные похороны являются одним из худших загрязнителей окружающей среды», – заявил Дэвид Слоун, профессор университета Южной Калифорнии. По данным некоммерческой организации Green Burial Council (GBC), ежегодно на кладбищах в Соединённых Штатах используются 64 тысячи тонн стали и 1,6 миллиона тонн бетона. И это не считая более 4 миллионов галлонов жидкости для бальзамирования. Каждая кремация, во время которой тела сжигаются с помощью пропановых горелок, приводит к выбросам парниковых газов, эквивалентным проезду 800 км на автомобиле. Так что же по мнению американцев является действительно экологичным захоронением в современных реалиях?

Компостирование

Компостирование человеческого тела или террамирование – это процесс естественной биологической редукции человека в резервуаре. В январе этого года лишь шесть штатов легализовали подобную процедуру, и она уже получила широкую популярность среди экоактивистов. Суть в следующем: человеческие останки помещаются в тёплый стальной сосуд, в который добавляются вода, мульча и ускоряющие разложение микроорганизмы. Примерно через 45 дней тело умершего превращается в питательную почву размером чуть менее одного кубического метра. Она возвращается родственникам или выкупается Федеральным правительством США для восстановления лесов после вырубки и пожаров.

Экологичные захоронения

Экологичные или «зелёные» захоронения находятся на втором месте по популярности среди новых видов похорон в США. Тело накрывают пледом или одеждой усопшего и кладут в биоразлагаемый гроб из дерева, бамбука или картона. Вместе с тем запрещаются бальзамирование умершего и установка надгробных плит над могилой. Подобные варианты предлагают департаменты капитального ремонта, занимающиеся реорганизацией бывших промзон в американских городах. Они оплачивают захоронение и используют его для рекультивации земель промназначения.

Кремация в воде

Тройку лидеров замыкает кремация в воде или аквамация – это процесс щелочного гидролиза, предполагающий погружение тела умершего в чан с горячей щелочной кислотой. Мягкие ткани рассасываются в течение нескольких часов, пока кости отдельно измельчаются в мелкий порошок. В результате получается жидкость чайного цвета, состоящая из богатого коктейля солей, сахаров и аминокислот. Смесь также имеет широкую популярность среди сельхозпроизводителей, выкупающих её у похоронных бюро и использующих в качестве питательного удобрения.

КСТАТИ

Любишь природу — откажись от наркоза

Американские эксперты посоветовали врачам сократить использование общей анестезии, чтобы внести собственный вклад в защиту экологии страны. Согласно исследованиям, час операции с наркозом эквивалентен проезду более 750 километров на автомобиле. Специалисты предложили использовать газ лишь в начале и в конце процедуры, сократив до минимума его поток в остальное время работы.