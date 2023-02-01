«Пепси-кола» возвращается в Россию. Под маркой «Эвервесс»

Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

С марта у нас в продаже, возможно, опять появится оригинальная «Пепси-кола». От самой PepsiCo, по оригинальному рецепту. Но под другим брендом, который тоже принадлежит этой компании, - Evervess. Предполагаемое новое название — Evervess-Cola.

Эксперты рассказывают, что линейка напитков Evervess создавалась в противовес «Швепсу» (права на торговую марку «Швепс» во многих странах, включая Россию, принадлежат Coca Cola - вечному конкуренту Pepsi). Однако у нас марка Evervess — по-русски это название и выговорить сложно — была почти неизвестна. В отличие от «Пепси», популярной еще с советских времен.

Но так было до 2022 года. В марте PepsiCo объявила, что свернет рекламную деятельность и продажи Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7Up в России. А к сентябрю полностью остановила и их производство на российских заводах. Но еще в июле в наши торговые сети стали поступать альтернативные газированные напитки под марками Evervess, Frustyle и "Русский дар" (да, теперь это не только квас, но и газировка) от той же PepsiCo. А точнее, от российского предприятия ООО «Пепсико Холдингс», зарегистрированного в подмосковном Солнечногорске.

Ваш корреспондент насчитала более двух десятков разновидностей Evervess, которые сейчас продаются у нас в супермаркетах. С лета, в том числе появились «Пленительный апельсин» и «Блэк роял», в некоторых сетях фаст-фуда типа «Бургер Кинга» ими заменили «Миринду» и «Пепси».

По мнению знатоков, «Апельсин» и правда ничем не отличается от «Миринды». А вот «Блэк роял» скорее похож на «Байкал». Так что появление Evervess со вкусом «совсем как «Пепси», видимо, вполне оправдано.

КСТАТИ

Кто из мировых производителей еды не ушел из России

Coca Cola. Российская «дочка» международной корпорации в прошлом году переименовалась в «Мултон Партнерс» и продолжает работать. И выпускать «колу». Только теперь это «Добрый Кола» и «Rich Кола» (торговые марки «Добрый» и Rich, более известные нашим гражданам как названия соков, принадлежат ей вместе с заводами). Плюс появилось еще несколько «Добрых» и «Rich» лимонадов и тоников с различными вкусами.

Bonduelle. Производитель консервированных овощей в ноябре заявил, что из России уходить не собирается, потому что не хочет дополнительно к геополитическому кризису устраивать еще и продовольственный. У компании в России три завода, которые обеспечивают продукцией также Казахстан и страны Центральной Азии. По заверениям гендиректора компании Гийома Деброса, это в общей сложности 90 миллионов человек. Правда, за такую позицию компании объявили бойкот некоторые украинские торговые сети.

Danone в марте объявила, что приостановит инвестиции в Россию, но сохранит производство молочных продуктов и детского питания. В октябре - новое заявление: решено «начать процесс передачи контроля» над российским бизнесом. Эксперты объяснили эту витиеватую формулировку так: спокойно, речь о «передаче контроля» неким, пока неизвестным, новым собственникам, а вовсе не о сворачивании производства. Пока о новых собственниках так и не слышно. Вся молочная продукция, которую выпускает в России Danone - включая такие марки как «Простоквашино», «Активиа», «Растишка», «Тёма» - в магазинах на своих местах.

Mars ищет покупателей на свой подмосковный завод по производству соусов. Про какие -то изменения в производстве на российских заводах более известной ее продукции — шоколадных батончиков и прочей кондитерки, а также кормов для животных, включая раскрученные Pedigree и Whiskas — пока ничего не слышно.