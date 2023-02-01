Виктор Бут приехал на Донбасс и раскрыл Пушилину правду о США: «Им нравится то, что происходит на Украине»

Виктор Бут прибыл в ДНР Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще буквально на днях российский бизнесмен Виктор Бут обещал, что в ближайшее время намерен посетить зону проведения спецоперации. И сейчас коммерсант, проведший 14 лет в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием, прибыл в ДНР. В Донецке Виктор встретился с главой республики Денисом Пушилиным. Во время беседы они обсудили ситуацию на Украине, в США и Европе. Бут поделился с Пушилиным, что не все европейцы поддерживают Киев.

- Не все немцы не понимают, что происходит (на Украине - прим.ред.). Сейчас (в Германии - прим.ред.) и протестное движение растет, - рассказал Виктор главе ДНР.

При этом Бут уточнил, что в США в свою очередь многим нравится то, какая обстановка сейчас царит в Киеве.

Бут встретился с Пушилиным Фото: Денис Пушилин

- В Америке многие говорят: "Нам бы такой же свободы власти, как у Зеленского: кого хочет закрывает, кого хочет сажает, а кто-то там и исчезает". Это демократы говорят, - посетовал Бут.

Пушилин и Бут сошлись во мнении, что вместо того, чтобы на Украину пришла европейская цивилизация, все произошло с точностью наоборот. В Европе началась "украинизация".

- И самая сильная украинизация идет в Германии, - подытожил Виктор Бут.

Отправится ли российский бизнесмен из Донецка в зону боевых действий, пока неизвестно. Ранее Виктор Бут рассказывал KP.RU смогут ли немецкие танки повлиять на проведение спеоперации на Украине и как на самом деле обстоят дела у Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Нас ждет новый миропорядок": Виктор Бут озвучил свой прогноз спецоперации и рассказал об истинном положении Украины

Виктор Бут заявил, что после спецоперации России на Украине последует новый миропорядок на условиях БРИКС (подробности)

«Не могу справиться со смартфоном, хожу с кнопочным телефоном»: Виктор Бут об истинных причинах его обмена и о личном разговоре с Грайнер

Виктор Бут: «Во время обмена мы пожали руки с баскетболисткой Грайнер. Я знаю, почему она хочет вернуться в Россию» (подробности)