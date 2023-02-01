Российский посол написал отрытое письмо итальянскому министру обороны: «Ваши дела расходятся со словами»

Посол России в Италии Сергей Разов. Фото: FABIO CIMAGLIA, EPA / ТАСС

Интервью министра обороны Италии Гуидо Крозетто, которое он 30 января дал газете «Коррьере делла сера» наделало на Апеннинах немало шума. Еще бы, высокопоставленный военный заявил, что «никогда не поддерживал идею недопуска в ЕС русских артистов, спортсменов и простых людей». Кроме того, по его мнению, «Европе не стоит закрывать свои двери перед россиянами», а надо всегда «держать каналы для диалога открытыми». При этом он недоумевал, «почему нужно отказывать россиянам в визах?». Крозетто выразил уверенность, что необходимо наоборот, всячески способствовать, чтобы те «приезжали в Европу и слышали другую сторону».

Уже на следующий день в российском посольстве решили отметить столь необычную по нынешним временам точку зрения министра обороны, опубликовав открытое письмо Посла России в Италии Сергея Разова.

В нем высокопоставленный дипломат отметил, что под словами о необходимости сохранять каналы для диалога открытыми и не отказывать русским в визах «без колебаний подписались бы едва ли не все граждане России. И Италии».

Но тут, как подчеркнул посол, возникает вопрос «кто именно сокращает возможности для контактов и диалога народов наших стран?»

- По инициативе итальянской стороны прекращено прямое авиационное сообщение, из-за чего российский туризм в Италию сократился до минимума. Тем же из наших соотечественников, кто все же попадает на Апеннины, приходится проходить через усложненные процедуры выдачи виз и прочие ограничения, - указал Разов.

По справедливому замечанию дипломата, «подлинное отношение к деятелям российской культуры наглядно иллюстрируют запреты на выступления в Италии всемирно известного дирижера Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы или танцора Сергея Полунина, мотивированные исключительно их политической позицией». А о подходах к контактам в области спорта «красноречиво свидетельствует имевший место в марте 2022 года отказ итальянских властей в осуществлении гуманитарного авиарейса для вывоза из Вероны застрявшей там команды после закрытия воздушного пространства российских спортсменов-паралимпийцев».

Более того, напомнил посол, «в значительной степени по личной инициативе предыдущего главы Правительства Италии Россия была лишена доступа к 300 млрд долларов из своих золотовалютных резервов», а сейчас и вовсе «обсуждаются возможности их безвозвратного отъема». В довесок в прошлом году из «солидарности» с европейскими коллегами Римом была «осуществлена необоснованная высылка из Италии 30 сотрудников российского Посольства, в том числе и тех, кто в период пандемии коронавируса способствовал организации российской гуманитарной операции на Апеннинах».

- Тогда же, с подачи бывшего главы МИД Италии, были лишены итальянских государственных наград видные представители гражданского общества России, многие из которых получили их, среди прочего, за бескорыстную помощь в восстановлении города Аквилы, пострадавшего от разрушительного землетрясения в 2009 году, - добавил Разов.

В конце письма представитель России выразил уверенность, что Крозетто затруднится, если попытается перечислить хоть какие-либо инициативные шаги в этом же направлении с российской стороны».

- В России привыкли судить не по словам, а по делам. Дела же сильно расходятся с Вашими словами, и поверить в их искренность при всем желании сложно, - заключил глава дипмиссии.