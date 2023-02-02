Гитлер придумал Евросоюз еще в 1943-м. Но споткнулся об Сталинград

Русские и украинцы, татары и армяне, мордва и казахи не дали покорить себя немецким «арийцам» Фото: REUTERS

80 лет назад в Сталинграде силы добра одолели силы зла. Мир был спасен. Добром была Красная армия. Злом — Гитлер. Отчего мы оказались сильнее? Почему русские и украинцы, татары и армяне, мордва и казахи не дали покорить себя немецким «арийцам», которые привели на Волгу итальянцев, венгров, румын, хорватов, словаков? Чему зимой 1943-го мы противостояли — но, даже победив, ничему так и не научили Европу?

Об этих невыученных уроках «КП» рассказали известные историки Алексей Исаев, Михаил Мягков, Юрий Кнутов.

СОЮЗНИЧКИ ПОСЫПАЛИСЬ И ПОБЕЖАЛИ

О роли союзников Гитлера под Сталинградом — наш разговор с кандидатом исторических наук Алексеев Исаевым.

- Насколько в Сталинграде важна была роль итальянской, венгерской и двух румынских армий?

- Сателлиты Германии выполняли важнейшую функцию: удержания фронта на Дону. Четыре армии союзников - итальянская, венгерская и две румынские - высвобождали части Вермахта, чтоб они смогли направиться в Сталинград. Только благодаря этому генерал Паулюс смог собрать немецкие войска для нескольких подряд штурмов города на Волге.

- Боеспособность фашистских войск сильно разнилась?

- Германия на тот момент была самой развитой в военно-промышленном плане страной Европы. Италия стояла ближе всех к ней. В 1942-м Италия была единственной из стран-союзниц Третьего Рейха (если не брать финнов), кто мог эффективно противостоять советской бронетехнике.

- У итальянцев имелись современные танки и самолеты?

- У итальянцев были свои орудия, способные поражать наши новые танки — знаменитые Т-34. Летом 1942-го года под Серафимовичем итальянцы это продемонстрировали (они держали фронт в 250 километров, имея 64 самолета. - Ред.). Тогда итальянцы показали, что они - единственные из союзников Гитлера способны отбивать атаки советских танков самостоятельно.

- А румыны?

- 3-я и 4-я румынские армии были на флангах. К югу от Сталинграда они занимали оборону на первой линии. Для них уже в сентябре-октябре прозвучал тревожный звонок. В том районе, где 4-я румынская армия стояла в степи, она была атакована советскими войсками. Какое-то время румын подпирали немцы. Но позже они, надеясь на перелом в самом Сталинграде, свой танковый резерв у румын изымают. И когда в ноябре пошел более сильный советский удар на том же участке — румыны посыпались и побежали.

- То есть, без поддержки немцев румыны воевать особо не могли?

- Не могли. Именно Сталинград показал это наиболее ярко. Правда, потом немцы, пропустив через себя сталинградский опыт, уже более эффективно использовали румын. В этом поднаторели два немецких военачальника. Это Манштейн, который в Крыму воевал, и Руофф на Таманском полуострове. А вот Паулюс, который имел родственные связи с румынами (был женат на румынской аристократке. - Ред.) - он правильного взаимодействия с ними так и не достиг.

80 лет назад в Сталинграде силы добра одолели силы зла

- А хорваты?

- Был хорватский полк под Сталинградом. Он участвовал в штурме города, в районе металлургического завода «Красный Октябрь», в составе 100-й дивизии Вермахта. Хорваты оказались единственными союзниками немцев, воевавшими прямо на улицах Сталинграда.

- Говорят и об участии болгарских летчиков в бомбардировках Сталинграда.

- Я таких документов не видел. В Люфтваффе была хорватская эскадрилья истребителей в составе немецкого авиаполка. Есть факт работы хорватов на мессершмиттах в октябре 1942-го «по земле». Возможно, хорватские фамилии были приняты там за болгарские?

ДУМАЛИ В КОТЛЕ 90 ТЫСЯЧ ФРИЦЕВ. А ОКАЗАЛОСЬ — 300 ТЫСЯЧ!

Могли ли немцы вырваться из Сталинградского котла и почему лучшая в мире авиация Геринга не спасла армию Паулюса? Об этом нам рассказал директор музея ПВО, историк и публицист Юрий Кнутов.

- Когда Паулюс оказался в котле, перед Гитлером стал вопрос, что дальше?

- Да, и Геринг настоял на снабжении группировки по воздуху. Геринг убедил Гитлера, сказав, что ему нужны транспортные самолеты в огромном количестве. И нашим ПВО и истербителям под Сталинградом была поставлена задача - уничтожать именно немецкие транспортники.

- Сколько их было?

- Более шестисот! Две трети их мы смогли уничтожить за два месяца. Работали, не вступая в бой с немецкими истребителями. Сбивали транспортники Геринга даже … танкисты.

- Это как?

- Было несколько аэродромов немцев внутри котла. И нашим танкистам поставили задачу совершить прорыв чуть ли не на 100 км по немецким тылам, выйти к этим аэродромам и уничтожить их. Наши танки давили немецкие транспортники прямо на аэродромах. И это сыграло важнейшую роль в Сталинградской победе. К январю 1943-го снабжение немецкой группировки по воздуху практически прекратилось.

- Откуда шли немецкие транспортники на Сталинград?

- Из центральной Украины и Белоруссии и даже из Польши. Пик полетов пришелся на конец осени. А после декабря 1942-го до котла долетали считанные самолеты. У немцев перед новым 1943 годом действующим в котле оставался один аэродром. И там доходило до драк при эвакуации. Январь 1943-го — это уже паника немецких войск в самом Сталинграде. Все знали, что посланному на прорыв блокады генералу Манштейну (командующий немецкой группой войск «Дон». - Ред.) раскупорить котел не удалось - и на редкие рейсы пытались пробиться все, кто только мог, армия была обречена на гибель, но Гитлер настаивал на сопротивлении до последнего.

- Примерно как сейчас Зеленский требует держать Бахмут до последнего украинского солдата? А перед этим приказывал держать Мариуполь...

- Масштаб фигур, конечно, несопоставим. Но в остальном — тактика похожа.

- Чем была уникальна операция окружения немцев под Сталинградом?

- Удары четко наносили там, где оборону держали румыны, венгры и итальянцы. Советскому командованию было понятно, что это менее дееспособные, чем немцы части. Операция «Уран» по взятию врага в котел началась 19 ноября. И к декабрю оказалось, что окружена группировка в три раза больше, чем докладывала разведка — почти 300 тысяч вместо 90 тысяч.

- Для союзников Гитлера это тоже был большой удар?

- Да, в 1943-м Гитлер готовил реформу в странах Европы, которые им были оккупированы или были его союзниками. И там впервые фюрером вводится понятие «Евросоюз» под предводительством Рейха. По бумагам, по документам можно увидеть именно это определение — «Евросоюз»!

- Кто в него входил?

- На начало 1943-го в этом «Евросоюзе» значилось пол-Европы, включая Италию, Францию, Норвегию, Польшу, Австрию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Хорватию... За исключением Британии и Швейцарии. Испания и Португалия считались тогда союзниками фюрера, но входили ли они в гитлеровский ЕС, утверждать не могу.

Паулюс смог собрать немецкие войска для нескольких подряд штурмов города на Волге

- И если бы в Сталинграде мы проиграли?

- То проект гитлеровского «Евросоюза» был бы реализован на 100 процентов! И сегодня мы бы имели то, что Гитлер планировал вслед за поражением русских под Сталинградом. Перебросить оставшуюся технику и личный состав для высадки в Англии. После чего вместе с Японией начать полномасштабную войну против США. Используя ресурсы разгромленного СССР. Для последовательной победы сначала над Лондоном, а потом над Вашингтоном.

ХОЗЯЕВА УКРАИНЫ ПОВТОРЯЮТ ОШИБКИ ФЮРЕРА

Насколько схожи события 80-летней давности с тем, что происходит сейчас на Украине, «КП» рассказал доктор исторических наук Михаил Мягков.

- Есть ли параллели между Сталинградом-1943 и Донбассом-2023?

- Коалиция, созданная Гитлером, воевавшая против СССР 80 лет назад, и нынешняя коалиция, собранная Байденом, которая противостоит России на Украине сегодня, — довольно похожи.

- В чем?

- Схожи лозунги. Та же теория превосходства. Тогда это была арийская нация против «недочеловеков-славян». Теперь это «избранная американская нация» и подчиненные ей «западные демократии» против «русского мира». И тогда, и сейчас очевидно желание не просто ослабить Россию — а уничтожить. Сделав эти земли сырьевыми колониями. И превратив народы России в рабов. Тогда они назначались для обслуживания стран фашистского блока. Ну, а сейчас - коллективного Запада.

- Перед началом Сталинградской битвы у Германии и ее союзников было превосходство над СССР?

- Да, танков и самолетов у Рейха к июлю 1942-го на этом направлении было больше. Но, например, наша бронетехника на тот момент превосходила немецкую по основным параметрам. И мужество советских солдат было выше, чем у немцев, итальянцев и румын с венграми. И мы смогли за короткий срок провести впервые в мировой практике общую мобилизацию всех ресурсов страны.

- Давайте уточним: бронетехники и авиации у Рейха и Европы летом-осенью 1942-го было больше?

- СССР в 1941-м по основным видам производства - выпуску стали, чугуна, угля, и других основных показателей отставал от Германии и ее союзников в два и более раза. Но Советский Союз смог резко нарастить за год с небольшим выпуск танков, самолетов, орудий. И выпустил их за 1942-й год уже больше, чем Германия.

- Но это уже после Сталинграда?

- Нет, как раз во время Сталинградской битвы. Хотя кратного превосходства у нас там все равно не было. Но нашим полководцам удалось провести подготовку к операции «Уран» почти незаметно для немцев. И скрытно окружить вражеские войска в междуречьи Волги и Дона.

- Сейчас подобное возможно повторить?

- Законы военного искусства с тех пор не сильно изменились. Российская армия — наследница Красной армии. Конечно, буквальное повторение тех удивительных военных операций невозможно. Но история с тем, когда враг получает удары в точках, где он того не ждет, и создание превосходства на решающих участках сражения — это повторить можно.

- Танки Рейха тогда не превосходили советские на голову?

- Лучшие немецкие танки проявили себя полгода спустя - на Курской дуге. Но и тогда, и сейчас важно умение находить слабые стороны у сильного врага.

Операция «Уран» по взятию врага в котел началась 19 ноября

- Союзники Германии не отличались силой духа - как и нынешние наемники на Украине?

- Не отличались. И те, кто стоит за киевским режимом, буквально повторяют ходы и ошибки своих предшественников из 1943-го. В открытом бою один на один они не выдержали тогда. Вряд ли выдержат и сегодня. У нас стимулы идти вперед и побеждать сильнее.

- О чем речь?

- Мы воевали за свою землю, за возможность говорить на своем языке. Так было 80 лет назад, так и сейчас.

ВОПРОС РЕБРОМ

Экс-премьер России Сергей Степашин заявил, что проследит за тем, как в Волгограде решают вопрос переименования города. Об этом он сказал в разговоре с обозревателем Александром Гамовым.

- Сергей Вадимович, а зачем?

- Во-первых, предложил это не только Степашин. Я озвучил инициативу общественной организации «Офицеры России» - возглавляю там экспертный совет.

Во-вторых, я почетный гражданин Волгограда, судьба города мне не чужая.

- А почему именно сейчас?

- Потому что надо всем - прежде всего, загранице - напомнить историю, кто переломил хребет нацистской Германии. Это произошло в Сталинграде в начале 1943-го. А второй фронт наших союзников был открыт только в середине 1944-го. Через полтора года.

А, смотри, что происходит в мире!

Сегодня больше половины американцев считают, что это они выиграли во Второй мировой войне. А многие японцы убеждены, что… Россия сбросила на них ядерные бомбы.

Вот так они с нашей историей поступают. Поэтому, нужно напомнить, что было такое великое событие - Сталинградская битва.

До сих пор в ряде стран, в частности, во Франции, в Париже, есть площадь Сталинграда, и никто ее не переименовывал.

- То есть, у французов не поднялась рука переименовать площадь Сталинграда в Волгоградскую?

- Не поднялась… А мы-то чего побаиваемся.

- А что мешает?

- Это должен быть референдум горожан.

Насколько я знаю, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сам военный человек, Герой России, я знаю его по первой чеченской кампании, созвал комиссию по изучению общественного мнения.

А к нему обратились ветераны Великой Отечественной…

- Но только ли волгоградцы должны решать этот вопрос? Речь-то о символе всей России.

- По закону это так.

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