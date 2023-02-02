Столкновение сверхдержав и истинные корни конфликта на Украине: чем закончится противостояние России и США

По словам эксперта, у Белого дома куда более широкий взгляд на противостояние с Москвой и выходит он далеко за рамки конфликта на Украине. Фото: Shutterstock

Американский политический обозреватель Джимми Дор в эфире Fox News обнажил потенциальные цели Вашингтона, которых он придерживается в российско-украинском конфликте. По его мнению, противостояние России и Запада ничто иное как экономическая война, в центре которой стоит сжиженный природный газ, а также тесные отношения Германии и России.

«Потому что мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы, и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом», - заметил Дор.

Комментируя это заявление, директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв в эфире радио «Комсомольская правда» усомнился, что Вашингтон включился в широкомасштабную поддержку Украины, руководствуясь исключительно этими целями. Американист полагает, что у Белого дома куда более широкий взгляд на противостояние с Москвой.

- Цель их поддержки – ослабление России. Этот конфликт имеет давние корни. Многие американские идеологи внешней политики, такие как Бжезинский, много-много лет назад говорили о том, что, для того чтобы ослабить Россию, чтобы Россия перестала играть роль великой державы, от нее нужно оторвать Украину, что без Украины Россия уже никогда не будет великой державой. Они планомерно этим занимались. При Обаме, Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, говорила о том, что США никогда не допустят возрождения нечто вроде Советского Союза и объединения Украины, Белоруссии и России. Так что это их давняя политическая, стратегическая цель.

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв. Фото: YouTube

Украина, где после развала СССР во всех отраслях активно работали американские некоммерческие организации, можно с уверенностью назвать проектом США. В развитие отдельных украинских организаций и подготовку кадров, в том числе в рамках образовательной программы Фулбрайта, Вашингтон вложил десятки миллиардов долларов.

- Американцы будут продолжать пытаться использовать Украину до тех пор, пока этот инструмент для них работает - позволяет им достигать своих целей, - полагает Рогулев.

Однако, рано или поздно, конфликт между Москвой и Киевом придет к тому, что все стороны окажутся за столом переговоров. О дипломатическом итоге боевых действий на днях заговорил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

- Это в закрытом виде обсуждается на разных уровнях в США. Но Марк Милли не принимает решений, он может свое мнение демонстрировать, все решения принимаются на политическом уровне. Военные США лучше гражданских понимают соотношение вооруженных сил России в целом, российского ВПК и Украины. Они также понимают, что Россия является ведущей ядерной державой в мире. И они понимают, что любой конфликт, если его не контролировать, чреват неконтролируемой эскалацией. Это мы, в частности, наблюдаем сейчас, - пояснил американист.

Если в начале конфликта Запад во главе с Соединенными Штатами поставляли амуницию, занимались обучением украинских военных, то теперь происходит поставка стрелкового вооружения, систем ПВО, дальнобойных снарядов. Неоднократно аналитики, в том числе европейские, упрекали США в том, что они фактически наживаются на украинском конфликте. Юрий Рогулев подчеркивает, что это не совсем так, и бесконечная и многолетняя поддержка Украине вряд ли возможна.

- США не столько зарабатывают, сколько стоят у печатного станка. Они зарабатывают на мировой торговле, своих финансовых институтах, в силу того, что доллар пока что сохраняет статус мировой резервной валюты, в которой осуществляется большая часть международных сделок. Поэтому в принципе расходы находятся под их контролем, - говорит эксперт. - Нужно увеличить расходы – они увеличивают, нужно уменьшать – уменьшают. Но говорить о том, что это бездонная бочка, и что печатный станок может работать без остановки, конечно, нельзя. Американцы, как и любой представитель Запада, всегда стараются мыслить рационально. Каждое усилие стоит денег. Когда эти усилия начинают стоить слишком много, тут возникает масса вопросов. Потому что есть и другие цели, на которые можно деньги потратить.

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