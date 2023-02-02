Fox News считает, что США намеренно спровоцировали конфликт на Украине ради собственной выгоды

В США заявили, что одной из причин украинского кризиса стала борьба за доступ к дешевому СПГ - сжиженному природному газу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженный конфликт на Украине понадобился Соединенным Штатам для того, чтобы поссорить Россию и Германию, а также сорвать поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в страны Запада. Такое мнение высказал американский обозреватель Джимми Дор в эфире телеканала Fox News.

По мнению Дора, об экономической подоплеке конфликта на Украине обычно никто не вспоминает, а она является крайне важным фактором и обстоятельством.

«Конфликт на Украине идет из-за СПГ и для того, чтобы убедиться, что ФРГ и РФ никогда не объединятся. Потому что мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы, и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом», — полагает Дор.

Ранее обозреватель Fox News, известный американский телеведущий Такер Карлсон публично заявил о том, что к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" напрямую причастны нынешние власти Соединенных Штатов. В частности, он считает, что подобное развитие событий оказалось очень выгодным для администрации действующего американского лидера Джо Байдена.

Кроме того, Карлсон вспомнил о том, что еще задолго до терактов на газопроводах, по которым российское голубое топливо транспортируется в Европу, власти США говорили о том, что СП-1 и СП-2 функционировать ни в коем случае не должны. По мнению журналиста, данный факт является весьма и весьма показательным и свидетельствующим о прямой заинтересованности Вашингтона в случившемся.