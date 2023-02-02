Зеленский красиво обманул и США, и свой народ: Показательная борьба с украинскими олигархами оказалась фейком

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Показательная порка проштрафившихся высокопоставленных чиновников на Украине продолжается. Американцы должны быть довольны – пребывание трех высокопоставленных ревизоров из США дало свои плоды в виде обвала увольнений и задержаний коррупционеров. Посягнули, как говорят, даже на самого Коломойского, человека, буквально за ручку приведшего Зеленского во власть. Правда, очень примечательны кадры с обыска в доме Коломойского – когда сотрудник СБУ весь такой в камуфляже, в шлеме и маске осуществляет обыск в … носках. Видимо, чтобы не нагрязнить или наследить, а лишних тапочек у Игоря Валерьевича в усадьбе не нашлось, или он пожалел их для СБУшника. Очень деликатный обыск. Оперативники всегда обувь снимают, заходя в квартиры и дома подозреваемых. Незыблемое правило хорошего тона по-украински.

Но это было вчера. А сегодня Сеть всколыхнули кадры обыска у бывшего замминистра обороны Украины Александра Миронюка. Справедливость торжествует, порок и зло наказаны: с легкостью циркового фокусника, достающего из цилиндра кролика, из дивана отставного замминистра были извлечены пачки денежных купюр по 500 гривен, пачки долларов, евро и тому подобные предметы. Всего в диване насчитали 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. Если все перевести по курсу, то получается примерно 1 миллион долларов США. Просто какой-то диван-миллионер. На примерно такую же сумму, если все перевести в деньги, нашли вчера или позавчера во время обысков дензнаки, часы, автомобили и недвижимость вчера у и.о. главы Налоговой по Киевщине.

Бывший замминистра обороны Украины Александр Миронюк. Фото: YouTube

Миронюк объяснил найденные у него суммы совсем не оригинально: якобы все найденные у него деньги ему одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш. И даже представил суду "документ" – расписку.

Какому суду? Тут впору уже удивляться всем, кто смотрит видео. А есть один небольшой нюансик во всей этой ситуации. Обыск проходил у Миронюка еще в августе прошлого года, вот после него экс-замминистра и предоставил суду "документ", доказывающий его невиновность. И, вообще, свой пост в Министерстве обороны Украины Александр Миронюк оставил еще 21 июля 2021 года. Чуть ли не 2 года тому назад. Так что к нынешней "чистке рядов" и "охоте" на коррупционеров ни обыск, ни увольнение Миронюка не относятся ни в какой мере. Более того, Миронюк написал заявление "по собственному желанию", что, правда, ни о чем не говорит, и никак его не обеляет. И, судя по тому, что никаких мер пресечения в виде лишения свободы или ее ограничения к нему не применили, объяснения, как говорят в некоторых кругах, проканало.

Кстати говоря, нынешний громкий скандал с закупкой продовольствия для ВСУ по очень сильно завышенным ценам – это ведь на Украине вещь абсолютно традиционная и совершенно привычная. Одновременно с Миронюком 21 июля 2021-го был уволен замминистра обороны Игорь Халимон, который так сумел организовать процесс закупок, что 90% услуг по поставке питания шли через компанию ООО "Военсервис-Волонтер", явно не чужую ему. Правда, когда завышенные цены дополнили и гнилыен продукты, Халимону пришлось сказать "до свидания" тогдашнему министру обороны Украины Андрею Тарану.

Так что, министры и их заместители меняются, названия компаний-поставщиков мелькают, будто в калейдоскопе, но главный принцип снабжения украинской армии и обогащения на этом процессе остаются неизменными.

Очень вовремя вбросили кадры с прошлогоднего обыска, не повлекшего никаких последствий. Украинский пипл схавал и взвыл от восторга, а пар ушел в свисток - Зеленский опять борется с коррупцией! И не церемонится с народом. Ибо, как сказали единые в двух лицах Зорян и Шкиряк (если кто забыл, это один человек, увлекающийся йогой, который провалил все, что бы ему ни поручали – впрочем, похоже, на Украине иных уже не осталось), обращаясь к недовольной толпе: "Покричите, повоняете и разойдетесь".

Так оно и происходит.