В диване экс-замминистра обороны Украины Миронюка нашли миллион долларов

В диване экс-замминистра обороны Украины нашли миллион долларов Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Силовики в ходе обысков у бывшего заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка обнаружили валюты на миллион долларов, спрятанные в диване.

Видео обыска у экс-чиновника опубликовала «Украинская правда». На кадрах видно, как один из сотрудников силовых служба достает из дивана одну за другой пачки купюр. Как уточнило издание, у Миронюка было найдено 17,078 миллиона гривен, 400,1 тысячи долларов и 100,38 тысячи евро, что в соответствует 68 миллионам рублей.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схемы хищения в нефтяных компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта» на сумму 40 миллиардов гривен (около миллиарда долларов). Деньги были похищены бывшим менеджментом компаний. Силовики установили, что противоправные механизмы были сопряжены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 1 февраля, спецслужбы Украины провели масштабные обыски у представителей элиты страны. В частности, силовики наведались с обыском к олигарху Игорю Коломойскому.