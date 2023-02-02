"Главное - сохранить Россию": важное выступление Путина к 80-летию Сталинградской битвы

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме "Сталинградская битва". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сегодня все публичные встречи Владимира Путина проходят в Волгограде. Президент приехал в город на празднование 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве. По случаю круглой даты ненадолго даже вернули старое название - Сталинград. По крайне мере, указатели на въезде поставили новые.

Сначала глава страны возложил цветы у вечного огня на Мамаевом кургане. Потом он произнес речь перед зрителями праздничного концерта. Но больше всего живого общения было на встрече с молодежью. Путин почти час разговаривал с представителями патриотических организаций. Вот его главные из долгой беседы:

СКУЧНО БЕЗ БОРЬБЫ

- Есть такое понятие, как геополитика. Россия – самая большая страна в мире, и с ней всегда кто-то, не переставая, боролся. И некоторые даже говорили «Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией». Это не шутка, это высказывание конкретных политических деятелей прошлого из западных стран. Так было всегда!

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО

- Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем всё утрачивать – всё то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны.

ГЛАВНОЕ – СОХРАНИТЬ РОССИЮ

- Наша главная задача – обеспечить сохранение России. Создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления. И эта задача, безусловно, будет решена.

В Волгограде Путин принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТУРИЗМ

- Составляя маршруты внутреннего туризма, вполне обоснованно проектировать их и по местам боевой славы. По таким событиям, которые мы отмечаем сегодня.

ЛЫСЫЕ ГОРЫ

- Я не знаю, кто и как занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть. Там продают лес кругляк, не смотря на то что, его не так много там, как в Сибири. Скоро Карпаты лысыми останутся.

ЭЛИТЫ БЕЗ ПАМЯТИ

- Немецкий фермер пришел и отдал советскую медаль в консульство. Простой гражданин ФРГ с уважение относится к героям, победившим нацизм. Ведь первыми жертвами нацистов были немецкие антифашисты. Увы, у сегодняшних элит память выветривается.

НАДО СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ДЕЗОРИЕНТАЦИИ

- Всегда нужно было оказывать соответствующее противодействие этой попытке дезориентировать наших людей, наших граждан. Особенно и почти постоянно главной целевой аудиторией этого воздействия была молодежь - молодые люди, которые еще не знают, что было в прошлом, не могут, может быть, оценить сегодняшний день

МУЗЕИ СВО

- Идея хорошая, правильная (создание музеев СВО – Ред.). Если мы вспомним историю создания музеев подобного рода, она началась практически с самого начала Великой Отечественной войны. Уже тогда начали собирать материалы, которые потом были использованы и до сих пор используются в музейных собраниях наших исторических, краеведческих музеев.

ПРАВДА – ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ

- Самое главное при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной, при освещении событий специальной военной операции - это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие

ЧТО ЛУЧШЕ ЛЮБОГО УЧЕБНИКА

- Что касается реконструкторов - чрезвычайно интересная вещь. Конечно, можно без преувеличения сказать, что такая работа - лучше любого учебника, лучше любой бумажки, потому что она вживую создает картину того, как жили и за что боролись, и как себя вели наши героические предки.

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