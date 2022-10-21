После отставки Трасс за место премьера Британии намерен побороться Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: REUTERS

После того как премьер-министр Британии Лиз Трасс обиделась на однопартийцев, не оценивших ее реформы, и подала в отставку, о своем желании вновь порулить страной заявил недавний премьер Борис Джонсон.

Лиз Трасс продержалась на посту главы правительства Британии всего полтора месяца, но и за это недолгое время успела буквально уронить экономику Туманного Альбиона, вселив ужас в инвесторов своими необдуманными планами и фактически уровняв в цене некогда солидный фунт стерлингов с долларом.

Объявив о принятом решении об отставке, Трасс заявила, что приняла руководство страной в период «слишком большой международной нестабильности».

Не успели отзвучать ее оправдательные слова, как бывший премьер-министр Борис Джонсон, которого буквально вынудили уйти в отставку после череды скандалов, заявил о своем желании вновь принять на себя бремя управления правительством.

Удивительно, но по последним опросам Джонсон действительно является фаворитом на пост премьера от стоящей у руля страны Консервативной партии. Похоже, просто потому, что больше некому.

Впрочем, по мнению экспертов, даже если «скользкому поросенку» Джонсону вновь удастся влезть в премьерское кресло, это будет очень ненадолго, поскольку страну почти наверняка ожидают досрочные парламентские выборы, к которым призвал лидер Лейбористской партии Великобритании Кейр Стармер.

– Великобритания не может позволить себе хаос с тори. Мое лейбористское правительство обеспечит необходимую стабильность и лидерство. Для нашей экономики. Для роста. Для работающих людей. Всеобщие выборы, прямо сейчас, – написал Стармер в соцсетях.