Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды21 октября 2022 7:19

Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах. Но сможет ли он спасти карьеру после этого

Звезде «Красоты по-американски» не придется платить 40 миллионов долларов мнимому потерпевшему
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
Актер Кевин Спейси перед началом судебного заседания.

Актер Кевин Спейси перед началом судебного заседания.

Фото: REUTERS

Скандал вокруг двукратного лауреата «Оскара» Кевина Спейси разгорелся в 2017 году. Тогда некий Энтони Рапп (тоже актер, но куда менее удачливый) поведал сайту BuzzFeed страшную историю. Будто бы в 1986 году Спейси пригласил его на вечеринку в свою квартиру. Там крепко напился. А когда вечеринка закончилась, «схватил, как жених хватает невесту, перенося ее через порог», унес на кровать, там крепко обнял… «Он пытался меня соблазнить», - вспоминал Рапп.

Впрочем, дело ничем не закончилось: Спейси и не соблазнил, и не изнасиловал Раппа. Но драматизма всему этому добавляет то, что юноше в момент предполагаемого инцидента было всего 14 лет.

Актер Энтони Рапп.

Актер Энтони Рапп.

Фото: REUTERS

Сейчас Рапп называет себя бисексуалом. А Кевин Спейси - гей (что скрывал до последнего - он был вынужден публично признаться в своей ориентации, о которой раньше ходили лишь слухи, как раз после этого скандала). Рапп уже рассказывал о том, как Спейси его «соблазнял», в интервью, которое дал в 2001-м, но тогда редакторы предпочли не упоминать в публикации имя знаменитого актера, опасаясь суда. А в 2017-м, когда мощно стартовало движение MeToo и посыпались обвинения в адрес Харви Вайнштейна, Рапп решил повторить свой рассказ, и на этот раз имя Спейси прозвучало очень громко.

Спейси в ответ заявил, что ничего такого не помнит. Но написал в соцсетях, что был «вне себя от ужаса, услышав эту историю». И на всякий случай извинился перед Раппом за то, что «могло быть неприемлемым поведением пьяного человека».

Рисунок судебного художника, сделанный во время процесса. Спейси не сдержал слез во время дачи показаний.

Рисунок судебного художника, сделанный во время процесса. Спейси не сдержал слез во время дачи показаний.

Фото: REUTERS

Но так просто он не отделался. На волне MeToo его стали лишать ролей. Например, Netflix объявил, что Спейси больше не будет сниматься в сериале «Карточный домик», а еще отменил запланированные съемки фильма с его участием «Гор» - биографии писателя Гора Видала. А Ридли Скотт просто выбросил все уже готовые сцены со Спейси из фильма «Все деньги мира», и переснял их с другим актером, Кристофером Пламмером.

Рапп, зачем-то прождав три года, подал на Спейси в суд. Причем к нему присоединился еще один человек, утверждавший, что Спейси приставал к нему в 1983 году (пострадавшему тогда тоже было 14). Но этот второй обвинитель в конце концов исчез из материалов дела - вроде бы он не желал разглашать свои имя и фамилию. А Рапп продолжил в одиночку требовать от Спейси 40 миллионов долларов в качестве возмещения морального ущерба.

И вот, заслушав все доводы сторон и посовещавшись в течение 80 минут, нью-йоркские присяжные вынесли единодушное решение: признали Спейси невиновным. Адвокаты Спейси подловили Раппа на несостыковках в его показаниях, а потом предъявили план квартиры, в которой актер жил в 1986 году. Рапп настаивал, что Спейси утащил его в спальню. Но, согласно плану, квартира была студией, то есть представляла из себя одну большую комнату - никакой отдельной спальни там просто не было. Кроме того, по мнению адвокатов (которое, видимо, разделили присяжные), Рапп банально завидовал тому, как блистательно складывалась карьера Спейси: сам-то он мог похвастаться в основном эпизодическими ролями.

Однако расслабляться Кевину Спейси рано. Рапп был первым, но далеко не единственным, кто его обвинял в неподобающем поведении. Другие дела по большей части так или иначе развалились, но на 6 июня 2023 года назначен еще один процесс, в Великобритании (Спейси более десяти лет проработал там в качестве художественного руководителя театра «Олд Вик»). Трое мужчин обвиняют актера в четырех случаях сексуальных домогательств, имевших место с 2005 по 2013 год в Лондоне и Глостершире. Спейси уже заявил, что виновным себя не признает.

Еще один вопрос - что все-таки будет с его карьерой, рухнувшей именно из-за обвинения Раппа. С 2018 года вышел только один фильм с его участием - «Однажды в Хорватии», снятый, соответственно, в Хорватии, да так там и оставшийся. Сейчас вроде бы готовы еще два фильма - «Питер пять-восемь» и «Человек, который нарисовал Бога», но это проекты со скромным бюджетом, и их прокатные перспективы туманны. А крупные продюсеры не рискуют связываться с актером, у которого запятнана репутация. Во всяком случае, до того момента, когда свое решение вынесет лондонский суд.

Шоу-бизнесОСОБЫЙ СЛУЧАЙ