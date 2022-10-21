"Под колеса упала пьяная женщина". Директор "Ленкома" о смертельном ДТП с Анной Большовой в Калужской области

Директор театра «Ленком» рассказал, как произошло ДТП с Анной Большовой в Калужской области Фото: "КП" Архив

О смертельной аварии с участием актрисы «Ленкома» Анны Большовой стало известно 20 октября. Но само ДТП с Анной Большовой в Калужской области случилось за 6 дней до этого - вечером 14 октября на улице Садовой в деревне Грачевке. Там у Большовой дача.

В момент аварии актриса находилась за рулем Audi Q3. После наезда на 31-летнюю жительницу Грачевки, Большова вызвала полицию и скорую помощь. Однако пострадавшая скончалась до их приезда. Актриса в момент аварии была трезвой. За ходом расследования ДТП следит прокуратура Калужской области.

По словам знакомых погибшей, в трагедии виноват её муж. В тот день супруги поссорились. Не исключено, что муж оставил ее пьяной на повороте дороги, по которой ехала Большова. И женщина буквально упала из темноты под колеса автомобиля. Трагическая случайность.

Какие подробности о трагедии известны сегодня, мы расспросили директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

- Я лично разговаривал с прокурором Калужской области. Мне он сказал: ваша Аня (Большова) не виновата. Произошла трагическая случайность. Аня ехала на дачу. Ее машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5-10 километров в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колеса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная. Экспертиза это установила. Аня сделала все, что могла в той ситуации: вызвала полицию, скорую.

- Я прочитала версию, что это муж убил свою жену и труп выбросил на дорогу. Мол, Анна наехала уже на труп.

- Это какие-то байки, которые сочиняет местное население. Как рассказал мне прокурор, действительно, у погибшей был скандал с супругом в тот день. И как будто бы на этой почве она выпила сверх меры. И пьяная вышла ночью на дорогу и упала под машут. У водителя не было шансов остановиться. Расследование уже заканчивается. Через пару дней все будет точно известно.

- Понятно: несчастный случай. И Большова, скорее всего, не виновата. И все-таки погиб человек, как Аня себя чувствует?

- Она убита этой ситуацией. Понимает все: и что женщина была пьяная, и что пьяная упала под колеса. Но факт остается фактом: погиб человек.

- Наверное, Анна пока не сможет играть спектакли?

- Она играет, и на гастроли уже ездила. Как бы не было тяжело, она выходит на сцену. Два дня назад играла спектакль «Все оплачено». Она занята в пяти названиях. У нее центральные роли. Артисты играют, даже когда тяжело больны или, когда умирают их близкие. А что делать? Зрители купили билеты, спектакль нельзя отменить.

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