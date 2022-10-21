Тест на ковид на границе больше не нужен: Что еще изменилось для приезжающих в Россию из-за рубежа

Речь идет как о гражданах РФ, так и об иностранцах, приехавших в страну Фото: Shutterstock

Возвращаясь из-за границы в Россию больше не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Это требование Роспотребнадзор отменил 21 октября. Речь идет как о гражданах РФ, так и об иностранцах, приехавших в страну самолетом или по морю. Анкета и тест на коронавирус по прибытии в Россию на машине, автобусе, поездом или пешком не нужны с 1 апреля.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ВЕРНУВШИСЬ ДОМОЙ

Из примет ковидного времени осталось заполнение анкеты путешественника для прилетевших самолетом или прибывших по воде.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

- ПЦР-тест в течение трех дней с момента приезда,

- загрузить результаты теста в личный кабинет на Госуслугах,

- исключение делали для тех, кто за последние 12 месяцев вакцинировался от коронавируса или переболел ковидом за последние полгода, при условии, что на Госуслугах был загружен сертификат.

ПОФИЛАКТИКА КОВИДА

Минздрав напоминает:

- Вакцинация по-прежнему остается основным способом профилактики заболевания COVID-19.

- Умеренные, но регулярные физические нагрузки также могут снизить риск заболевания COVID-19 и тяжелого течения болезни, укрепить иммунную систему и повысить способность организма противостоять инфекционным болезням. Около 20 минут физических нагрузок в день приносят наибольшую пользу.