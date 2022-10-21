Новый театральный сезон: Гамлет в трусах, мат и репризы ниже пояса

Новую постановку Константина Богомолова обсуждают с пеной у рта. А больше, похоже, и обсуждать нечего. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Режиссеры, словно интернет-тролли, стараются шокировать зрителей.

После очередных показов «Новой оптимистической» в МХТ им.Чехова в Константина Богомолова опять полетели виртуальные гнилые помидоры. Обрушились на него и соцсети, и Телеграмм-каналы. Попал под раздачу худрук театра Константин Хабенский. Мол, как так? Сам же призывал: давайте дадим зрителям что-то другое – без глума и ёрничества. А предоставил сцену Художественного театра Богомолову, у которого без глума не получается. А получается как обычно: мат, репризы ниже брючного ремня и его любимое: «все вокруг п..сы, а я весь в белом». Хабенского обвинили в циничном расчёте и погоне за кассой. Хотя каждый нормальный худрук обязан думать о сборах.

Что тут скажешь: Богомолов верен себе, его творческий метод - все обстебать- не меняется. Лично меня неприятно удивило другое: прошло почти два месяца, как открылся новый сезон в московских театрах, а единственный спектакль, который вызвал, пускай даже такой (для кого-то со знаком «минус», а для кого-то и со знаком «плюс») интерес у публики, - это «Новая оптимистическая» в МХТ. Одних раздражает: «фу-фу, какая пошлость», другие справедливо хвалят актеров, например, Игоря Верника, который играет в этом спектакле. Но этот спектакль, по крайней мере, обсуждают.

А что другие театры? Устали удивлять зрителей?

«Играем одно старье», - пожаловался мне актер одного популярного в прошлом московского театра. Там начали репетировать пьесу современного иностранного автора. Со звездным актерским составом. Но случилась мобилизация и молодой режиссер сбежал из Москвы. Теперь звезды сидят и гадают: вернется режиссер-не вернется к ним, когда?..

В других театрах без громкого успеха всё же вышло несколько премьер. Но это, скорее, - тихие домашние радости.

Соцсети обругали новый спектакль в Театре Моссовета - «Шекспиргамлет». Это сценическая версия «Гамлета» в постановке режиссера Евгения Марчелли. Там и Гамлет в одних трусах бегает по сцене, и мать свою Гертруду пытается снасильничать. Публика обрушилась на Офелию. Режиссер доверил эту роль талантливой актрисе Анне Галиновой. Но на юную миниатюрную Офелию она не похожа. Анна прекрасного среднего возраста да и худышкой ее трудно назвать. Но к ней вопросов нет. Вопрос есть к Марчелли: зачем именно Галинову назначил на роль воздушной возлюбленной Гамлета? Скорее всего — банальное желание потроллить публику, постебаться над стариком Шекспиром.

Оскорбленные новым Гамлетом зрители покопались на сайте Госзакупок и обнаружили: за свое «авторское» прочтение Шекспира Марчелли заплатил себе (он худрук театра) как постановщику спектакля почти 1 миллион 600 тысяч рублей. Неплохо для тролля…

А что происходит во МХАТе им. Горького, где президентом числится Татьяна Доронина? Театр почти год на ремонте (такое бывает). И всё это время почти не играет спектакли (такого не бывает нигде). Однако зарплату из бюджета сотрудники получают.

В этом году Министерство культуры РФ не стало публиковать (должно быть, из скромности) среднемесячные зарплаты руководителей подведомственных учреждений. Но почти нет сомнений, что зарплаты остались на прежнем уровне. И Татьяне Дорониной, которая не появляется в театре уже 3 с половиной года, по-прежнему ежемесячно перечисляют ее полмиллиона рублей.

Увы, в других театрах нет пока постановок, о которых хотелось бы говорить и спорить. А ведь сотни людей там чем-то заняты. Часто, к сожалению, внутренними дрязгами и скандалами. Кстати, на эту тему - внутренней жизни театра - остроумно высказался Богмолов в своей «Новой оптимистической». Остается, только надеяться: что-то хорошее обязательно появится.