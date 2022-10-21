10 лучших Telegram-каналов о недвижимости

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Планируете покупку квартиры? Изучаете рынок недвижимости? А может квартира уже есть, но задумали сделать ремонт? Специально для вас мы составили рейтинг самых полезных и интересных Telegram-каналов о недвижимости. Итак, поехали:

1.Квадратный мэтр

Авторы-эксперты ведущего отраслевого издания анализируют происходящее в строительной сфере и делятся с читателями самой актуальной информацией о градостроении, развитии территорий и происходящих реформах. Здесь вы узнаете всю подноготную строительного мира: новые законопроекты, проблемы со стройплощадок, вести рынка недвижимости и многое другое.

2. Недвижимость инсайды

Красивый канал об архитектуре. Если вы любите необычные постройки, оригинальные дизайнерские проекты, сложные архитектурные решения, канал вам обязательно понравится. Плюс авторы публикуют не только посты о новостройках и жилых комплексах, но и полезные новости об ипотеке, спросе на покупку или аренду жилья и так далее.

3. Железобетонный замес

Познавательный канал о недвижимости и политике. Только официальные данные, экспертные комментарии и проверенная информация.

4. Белая каска

Сами авторы позиционируют канал – как стройвестник. Здесь, и правда, собраны все самые важные заявления политиков, экспертов, новости регионов и интересная информация о зарубежной недвижимости. Канал помогает следить за ситуацией в стране и не только.

5. Подешевело МСК

Полезный канал для москвичей и тех, кто интересуется столичной жизнью. Все актуальные цены на квартиры разного уровня, а главное – скидки. Авторы пристально следят за тем, какие застройщики снижают цены, и в каких районах продаются квартиры на самых выгодных условиях. Информация о росте цен тоже есть, для общего понимания.

6. РИА Недвижимость

Официальный канал редакции сайта «РИА Недвижимость». Здесь вы найдете все последние новости недвижимости, узнаете об изменениях в законодательстве, льготах и банковских ипотечных предложениях.

7. РБК Недвижимость

Еще один полезный новостной канал о строительстве и недвижимости, принадлежит редакции РБК. Здесь представлены самые свежие новости о ситуации на рынке недвижимости в стране, мнения экспертов, полезные материалы для владельцев и покупателей городской, загородной и зарубежной недвижимости.

8. Кровь и бетон

Также предлагаем вашему вниманию совместный проект 10 аналитиков и экспертов по строительной отрасли и недвижимости. Здесь можно найти полезные истории, которые покажут всю подноготную строительного мира. Авторы отвечают на вопросы читателей и рассказывают, на что важно обращать внимание при покупке/ аренде жилья.

9. Монолит

Рекомендуем к подписке как простым обывателям, так и бизнесу. Здесь покупатели смогут найти выгодные предложения от застройщиков, а арендаторы – новости по коммерческой недвижимости.

10. Минстрой России

Ну и конечно, мы не могли обойти стороной официальный канал Минстроя РФ. Полезная информация обо всем, что происходит в стране: строительство больниц, реставрация школ, новые жилые комплексы, программы расселения и многое другое.