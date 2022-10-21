52% опрошенных отмечают, что срок службы в армии обязательно нужно увеличить Фото: Олег ЗОЛОТО

В России предложили вернуть двухлетний срок службы в армии. Это будет полезно, ведь новая техника требует более сложного подхода и более продолжительного обучения, считает сенатор Владимир Джабаров. С этим мнением согласны две трети россиян, свидетельствуют результаты опроса KP.RU.

Так, 52% опрошенных отмечают, что срок службы в армии обязательно нужно увеличить. В текущей ситуации это необходимо. Молодые люди должны иметь достаточно времени, чтобы не только физически окрепнуть и подготовиться, но и набраться достаточного количества знаний, научиться обращаться с техникой и оружием, набраться опыта, а за год это сделать сложно.

Россияне поддержали идею увеличения срока службы в армии до двух лет

«Сейчас столько военной техники новой, что изучить ее за год очень сложно, а вот если срочную службу сделают на два года, то этого будет вполне достаточно», - уверен участник опроса.

«Да, увеличить сейчас срок службы – это верное и разумное решение», - соглашается другой.

«С самого начала не нужно было отменять двухгодичную службу, а то превратили армию в пионерлагерь!», - отмечает третий.

При этом некоторые участники опроса отметили, что призывная система должна быть гибкой. 7% опрошенных считают, что сейчас повысить срок службы нужно, но ввести это как временную меру. А когда ситуация в стране и в мире станет более стабильно, снова вернуть срок в один год.

11% респондентов добавили, что разные воинские специализации требуют разного уровня подготовки и разного срока на освоение необходимых навыков. В связи с этим опрошенные предложили увеличить срок службы лишь для некоторых подразделений, для тех, кому необходимо освоить более сложные профессии, требующие особых знаний, опыта и долгосрочной практики.

В то же время 6% россиян считают, что такие нововведения ни к чему. За год молодежь вполне успевает усвоить азы воинской службы, а вот те, кто хотят разбираться в сложной технике и воинском деле, вполне могут пойти потом на контракт, считают участники исследования.

«Для подготовки мобилизационного резерва года службы достаточно. Лучше бросить силы на подготовку профессиональных инструкторов», - делится мнением участник опроса.

А вот оставшиеся 24% респондентов считают, что в России вообще не нужна срочная служба, и ее можно отменить. Учиться воевать и защищать интересы страны должны люди, которые этого хотят, и которые готовы идти служить по контракту.

«Армия должна быть профессиональной. А из срочников такую собрать никак не получится», - делится своим мнением респондент.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 14,4 тысячи человек.