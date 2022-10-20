Срок службы в российской армии предлагают увеличить до двух лет. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Срок службы в армии России стоит увеличить до двух лет, как это уже было ранее. Подумать над этим вопросом предложил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете".

"Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии, - аргументировал Джабаров. - Тем более техника приходит очень сложная, обучать ей достаточно напряженно".

Сенатор напомнил, что ранее россияне служили по призыву два года. Это позволяло провести в учебке первые полгода, а по истечение первых 12 месяцев Вооруженные силы страны получали "готового бойца".

Политик добавил, что это фактически увеличит численность российской армии вдвое. Если бы двухлетний срок службы сохранялся по сей день, то, вероятно, не пришлось бы проводить частичную мобилизацию, предположил член Совфеда.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что россиян, которые призваны на срочную службу в армии, не отправят в зону проведения спецоперации на Украине.

Глава оборонного ведомства уточнил, что после демобилизации срочники направятся домой, где встанут на воинский учет как военнослужащие запаса. Эта стандартная процедура, которая проводилась и в предыдущие годы.

Новый набор солдат срочной службы также не будет связан с отправкой на Украину, добавил министр.