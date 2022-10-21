Космический телескоп Джеймс Уэбб показал, что творят «Столпы творения»

«Столпы творения» на снимке космического телескопа имени Джеймса Уэбба

Мощнейший космический телескоп имени Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST) или Джеймс Уэбб или просто Уэбб, как стали его называть, фотографирующий в инфракрасном диапазоне, опять привел астрономов в неописуемый восторг - не нарадуются. Он прислал невероятно четкий снимок так называемых «Столпов творения» - одного из самых удивительных районов нашей галактики Млечного пути.

«Столпы» (Pillars of Creation), в которых мистики видят руку Бога, и в самом деле похожи на чью-то огромную ладонь. Её «пальцы» растопырились на десятки световых лет в созвездии Змеи туманности Орла, до которой 6500 световых лет.

Принято считать, что «рука» соткана из ионизированного газа и пыли. Почти 30 лет она восхищает астрономов своей величественной красотой. Завораживает невиданным прежде зрелищем с тех пор, как изображение этого района туманности в оптическом – видимом глазу – диапазоне в 1995 году впервые запечатлел и передал на Землю космический телескоп «Хаббл» (Hubble Space Telescope). Снимок стал своего рода «космической иконой», иллюстрацией загадочной природы Вселенной.

«Столпы творения»

«Руку» с завидным упорством фотографировали еще несколько раз: космический телескоп «Спитцер» (NASA's Spitzer Space Telescope) в 2007 году, европейская космическая обсерватория «Гершель» (European Space Agency's Herschel Space Observatory) в 2012 году и опять «Хаббл» в 2014. И вот теперь в 2022 году отличился Уэбб – позволил получить небывало четкое и детальное изображение. Телескоп показал не только, что называется, «вид сбоку», но и прежде скрытые внутренние подробности – в силу своей чувствительности и «проницательности». Уэбб далеко глядит – на миллиарды световых лет. А «стены» из газа и пыли для него прозрачны.

Чем так привлекают «Столпы творения»? Не только неземной красотой, но и своей «творческой деятельностью». Внутри этих скоплений пыли и газа рожаются звезды. Есть появившиеся совсем недавно – из нагретых сгустков, возникших в результате завихрений и воздействия гравитации. Некоторым - так называемым протозвездам - всего по несколько сотен тысяч лет.

Сравните: слева, снимок, сделанный «Хабблом», справа новое детальное изображение, полученное «Уэббом»

Процессы звездообразования в таких местах, которые астрономы называют яслями, видны по инфракрасному – тепловому – излучению, которое проникает наружу сквозь «пыль, да туман». Это знали, но «подсмотреть» как следует не могли. Лишь мечтали. Мечта наконец-то сбылась благодаря нынешнему детальному снимку, который был сделан в тепловых лучах с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam.

Красные пятна в «Столпах» - это и есть «новорожденные». Волнистые струи – отходы жизнедеятельности, исторгнутое вещество. Со временем новые звезды очистятся от пыли и окружающих их газов – буквально сдуют их. И засияют во всей красе. А «рука» постепенно исчезнет. Не исключено, что её уже нет. Ведь излучение, которое зафиксировал Уэбб, отправилось к нему 6500 лет назад.

«Благодаря новому изображению ученые смогут провести более тщательную перепись звезд, появившихся в плотных облаках, а также – в буквальном смысле - прольют новый свет на ранние стадии процессов звездообразования, которые исторически было чрезвычайно трудно наблюдать, - отмечено в сообщении на сайте Уэбба. - А все остальные просто насладятся захватывающим дух зрелищем, которое напоминает нам о том, насколько прекрасной может быть Вселенная.

К СЛОВУ

Красиво и точка! «Вкусно» и ладно!

Напомним, однако, что к изображению «Столпов творения», которым уже несколько дней восхищаются и профессионалы, и любители по всему миру, «приложили руку» специалисты по компьютерной графике. Оно, конечно, «нарисовано», правда, исключительно на научной основе и тех оригинальных инфракрасных изображениях, которые выглядят выразительными только для астрономов, понимающих в них толк.