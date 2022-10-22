США планирует ввести санкции против Даны Борисовой, Евгения Петросяна, Ольги Бузовой и Гарика Харламова

Дана Борисова после тяжелой борьбы с наркотиками и потери былой славы теперь борется с порноактрисой Еленой Берковой

Россия гнется, но не ломается под американскими санкциями, как бы это не было тяжело. А в это время США готовят очередной сокрушительный удар. В самое больное место — по звездам шоу-бизнеса.

Согласно документам Международной рабочей группы по санкциям против РФ авторитетного Стэндфордского университета, специалисты тщательно проанализировали сегмент «российских пропагандистов» и подготовили очередной список тех, против кого США стоит ввести персональные санкции.

В обновленную и датированную октябрем длиннющую простынь «дорожной карты индивидуальных санкций» входит 166 человек, среди которых совсем уж неожиданные, даже по меркам российской либеральной братии, персонажи. Очевидно, что составлявшие этот список люди понимают происходящее в России на уровне героев фильма «Красная жара». Иначе, как можно объяснить попадание в предварительный черный список блогерши и телеведущей Ольги Бузовой, киевлянки Анны Седоковой, шоумена Гарика Харламова, ветерана эстрады Евгения Петросяна, давно уже безработной Даны Борисовой и других персонажей?

Как и что мог пропагандировать 77-летний дедушка Евгений Ваганович Петросян? Ну, один раз сфотографировался с кока-колой, подписав снимок в соцсетях «Запрещенка». Неужели за такой юмор стоит так жестко наказывать?

Фото: Соцсети

Родившаяся в Киеве Анна Седокова и вовсе всю жизнь прославляла Украину в составе группы ВИА «Гра» и для России, тем более на территории идеологии, ничего особенно полезного не сделала. Певица очень любит США, где у нее живет ребенок, долгое время встречалась с баскетболистом НБА, к которому переехала жить в Майами, и дружит с Валерием Меладзе, известным русофобской позицией.

Анна Седокова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как и ведущая шоу «Звезды в Африке» Ольга Бузова, много лет снимавшаяся в шоу «Дом-2». За это творчество ее у нас-то в стране не особо жалуют, а Госдеп и вовсе мог бы наградить медалью за долгосрочное и вредоносное облучение телеаудитории с лобного места.

Ольга Бузова

А несчастный, расставшийся с женой Гарик Харламов чем помешал США? Как и что пропагандировал он? Боится и слова лишнего сказать — что про СВО, что про русских солдат, что про коллегу по ТНТ Стаса Старовойтова, выступавшего перед бойцами в Белгородской области. Регулярно шутит и играет в миниатюрах про вороватых российских чиновников.

В каждом выпуске Comedy Club не обходится без жестких шуток про лишний вес шоумена и бывшую жену Кристину Асмус, которая его бросила. Мало того, что Павел Воля не пропускает возможности оттоптаться на друге, так еще и из Вашингтона теперь прилетело? Гарик одним своим видом, неосознанно рекламирует американский фастфуд, за что так с ним?

Не вылезающей из больниц после инсульта Елене Прокловой, тоже попавшей в список «прокаженных», и вовсе не до пропаганды, мягко говоря. 69-летняя актриса максимально нейтральна, никогда не высказывается по поводу политических событий и старается сохранять хорошие отношения со всеми — отказалась даже комментировать позицию Софии Ротару, открыто поддержавшую Украину.

Солист группы «Руки вверх», радостно прыгающий в 46 лет на концертах под припев «Ну где же вы, девчонки?», замыкает список рабочей группы под номером 166. Не был ни чьим доверенным лицом, скрывает позицию по поводу СВО и Крыма, выступал туда, куда позовут. Неужели и этого достаточно для того, чтобы стать «путинским пропагандистом».

А несчастная Дана Борисова, давно уже безнадежно безработная и пропавшая с экранов? После тяжелой борьбы с наркотиками и потери былой славы она теперь борется с порноактрисой Еленой Берковой, позволяя унизительно душить себя за деньги. Дана, наоборот, первый претендент на грин-карту: ведь в России бывшей телеведущей делать давно уже нечего.