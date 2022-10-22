Найдена база пришельцев на Земле: Ученые пять лет следят за НЛО в форме "Тик Така", летающими над Антарктидой

Два НЛО у берегов Антарктиды

Кто ищет, тот всегда найдет

Сразу два НЛО - «Unidentified Aerial Phenomena» (UAP), как теперь принято называть эти таинственные объекты, снующие в атмосфере Земли - в нижних и верхних ее слоях, обнаружил известный виртуальный археолог и уфо-блоггер, как он сам себя называет, Скотт Уаринг (Scott C. Waring) из Тайваня. Увидел их у берегов Антарктиды, рассматривая снимки, которые были использованы для создания ресурса Google Earth. И опознал объекты, если так можно выразиться. То есть, обнаружил, что они удивительным образом похожи на UAP типа Тик-так (Tic-Tac), как их условно называли пилоты американских, которые много раз гонялись за подобными объектами, видели в натуре и на радарах.

Необычное название UAP получили за внешнее сходство с известной конфеткой.

О «конфетках» впервые стало известно в 2017 году, когда видео о погоне за ними каким-то образом просочилось в интернет. В 2018 году Пентагон признал кадры подлинными. Подтвердил, что они сделаны с экрана радаров американских истребителей.

Ресурс Google Earth позволяет определять размеры объектов

Летом 2022 года одна из «конфеток» нашлась на картах Google Earth. Ее заметили у берегов Калифорнии перед островом Сан-Клемете - самым южным из Нормандских островов.

И вот теперь сразу два UAP типа Тик-так — почему-то красного цвета - сели на воду в безлюдном районе Антарктиды – вдали от каких-либо признаков цивилизации. Размер «конфеток» - тот самый: около 10 метров в длину и примерно 4 метра в ширину. Если они инопланетные летательные аппараты, что по мнению уфо-блоггера Уаринга, просто очевидно, то в каждом помещается по несколько пилотов человеческого роста. Не исключено, что в Антарктиде у них — инопланетян — база.

Тик-так, обнаруженный у берегов Калифорнии, на снимках из космоса

А В ЭТО ВРЕМЯ

NASA взялось за расследование

Не прошло и 3 месяцев после того, NASA впервые в истории согласилось с тем, что НЛО, то есть, UAP существуют. И обязалось заняться ими вплотную.

Исторический поворот – гигантский скачок (giant leap), как его называют, поминая шаг первого человека по Луне, произошел на фоне возросшего интереса к таинственным явлениям и после недавних публичных слушаний в Конгресс США, посвященных этим самым UAP.

Конечно, отдельные специалисты NASA занимались проблемой, что называется, на общественных началах и по собственной инициативе. А теперь интерес космического ведомства стал официальным.

И вот, оказывая содействие военным, и начав собственное разбирательство, оно вроде бы основательно взялось за дело. Точнее, планирует начать с понедельника (24.10. 2022).

По крайней мере NASA объявило, что привлекло ведущих ученых и «лучшие» свои кадры, включая астронавта Скотта Келли (Astronaut Scott Kelly), который около года провел на орбите и многое видел.

Результаты расследования NASA обещает обнародовать через год – ничего не утаить «согласно принципам открытости, прозрачности и научной интеграции». Об этом пишет Daily Mail.

Напомню, слушания в конгрессе и появление специального закона были спровоцированы многочисленными рассказами пилотов морской авиации, а главное, сенсационными кадрами, на которых были запечатлены странные объекты, «захваченные» радарами истребителей.

«Конфетка» на радаре американского истребителя

Кадры несколько лет циркулировали по интернету, каким-то загадочным образом, просочившись туда. А весной 2020 года Министерство обороны США (Department of Defense) уже разместило эти видео – три штуки - у себя на сайте и признало их подлинными.

По свидетельствам пилотов, техников, операторов наземных радарных установок, да и просто матросов, находившихся на борту авианосцев, в поперечники объекты достигали 15-20 метров, то стремительно летали, то зависали, быстро взмывали на высоту 10 километров без каких-либо видимых двигателей и реактивных струй, меняли свои траектории с ускорениями от 100 до 1000 g. Что абсолютно невозможно для пилотов-людей, если бы люди, вроде нас, этими объектами управляли.

Иной раз объекты скрывались под водой. Из-под воды и выныривали без каких-либо воздушных завихрений, ударов, которые обычно сопровождают летательные аппараты, преодолевающие