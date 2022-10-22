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Наука22 октября 2022 12:55

Найдена база пришельцев на Земле: Ученые пять лет следят за НЛО в форме "Тик Така", летающими над Антарктидой

Два объекта видны в море на снимке со спутника
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Два НЛО у берегов Антарктиды

Два НЛО у берегов Антарктиды

Кто ищет, тот всегда найдет

Сразу два НЛО - «Unidentified Aerial Phenomena» (UAP), как теперь принято называть эти таинственные объекты, снующие в атмосфере Земли - в нижних и верхних ее слоях, обнаружил известный виртуальный археолог и уфо-блоггер, как он сам себя называет, Скотт Уаринг (Scott C. Waring) из Тайваня. Увидел их у берегов Антарктиды, рассматривая снимки, которые были использованы для создания ресурса Google Earth. И опознал объекты, если так можно выразиться. То есть, обнаружил, что они удивительным образом похожи на UAP типа Тик-так (Tic-Tac), как их условно называли пилоты американских, которые много раз гонялись за подобными объектами, видели в натуре и на радарах.

Необычное название UAP получили за внешнее сходство с известной конфеткой.

О «конфетках» впервые стало известно в 2017 году, когда видео о погоне за ними каким-то образом просочилось в интернет. В 2018 году Пентагон признал кадры подлинными. Подтвердил, что они сделаны с экрана радаров американских истребителей.

Ресурс Google Earth позволяет определять размеры объектов

Ресурс Google Earth позволяет определять размеры объектов

Летом 2022 года одна из «конфеток» нашлась на картах Google Earth. Ее заметили у берегов Калифорнии перед островом Сан-Клемете - самым южным из Нормандских островов.

И вот теперь сразу два UAP типа Тик-так — почему-то красного цвета - сели на воду в безлюдном районе Антарктиды – вдали от каких-либо признаков цивилизации. Размер «конфеток» - тот самый: около 10 метров в длину и примерно 4 метра в ширину. Если они инопланетные летательные аппараты, что по мнению уфо-блоггера Уаринга, просто очевидно, то в каждом помещается по несколько пилотов человеческого роста. Не исключено, что в Антарктиде у них — инопланетян — база.

Тик-так, обнаруженный у берегов Калифорнии, на снимках из космоса

Тик-так, обнаруженный у берегов Калифорнии, на снимках из космоса

А В ЭТО ВРЕМЯ

NASA взялось за расследование

Не прошло и 3 месяцев после того, NASA впервые в истории согласилось с тем, что НЛО, то есть, UAP существуют. И обязалось заняться ими вплотную.

Исторический поворот – гигантский скачок (giant leap), как его называют, поминая шаг первого человека по Луне, произошел на фоне возросшего интереса к таинственным явлениям и после недавних публичных слушаний в Конгресс США, посвященных этим самым UAP.

Конечно, отдельные специалисты NASA занимались проблемой, что называется, на общественных началах и по собственной инициативе. А теперь интерес космического ведомства стал официальным.

И вот, оказывая содействие военным, и начав собственное разбирательство, оно вроде бы основательно взялось за дело. Точнее, планирует начать с понедельника (24.10. 2022).

По крайней мере NASA объявило, что привлекло ведущих ученых и «лучшие» свои кадры, включая астронавта Скотта Келли (Astronaut Scott Kelly), который около года провел на орбите и многое видел.

Результаты расследования NASA обещает обнародовать через год – ничего не утаить «согласно принципам открытости, прозрачности и научной интеграции». Об этом пишет Daily Mail.

Напомню, слушания в конгрессе и появление специального закона были спровоцированы многочисленными рассказами пилотов морской авиации, а главное, сенсационными кадрами, на которых были запечатлены странные объекты, «захваченные» радарами истребителей.

«Конфетка» на радаре американского истребителя

«Конфетка» на радаре американского истребителя

Кадры несколько лет циркулировали по интернету, каким-то загадочным образом, просочившись туда. А весной 2020 года Министерство обороны США (Department of Defense) уже разместило эти видео – три штуки - у себя на сайте и признало их подлинными.

По свидетельствам пилотов, техников, операторов наземных радарных установок, да и просто матросов, находившихся на борту авианосцев, в поперечники объекты достигали 15-20 метров, то стремительно летали, то зависали, быстро взмывали на высоту 10 километров без каких-либо видимых двигателей и реактивных струй, меняли свои траектории с ускорениями от 100 до 1000 g. Что абсолютно невозможно для пилотов-людей, если бы люди, вроде нас, этими объектами управляли.

Иной раз объекты скрывались под водой. Из-под воды и выныривали без каких-либо воздушных завихрений, ударов, которые обычно сопровождают летательные аппараты, преодолевающие

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