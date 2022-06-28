Сенсация: уфологи обнаружили на картах Google один из тех НЛО, за которыми гонялись американские истребители

Объект Тик-так на карте ресурса Google Earth.

Не врут американские военные, рассказывая об НЛО, встречи с которыми участились в последнее время. Подтверждение пришло откуда не ждали – от ресурса Google Earth. И благодаря уфологам. На снимках из космоса, положенным в основу карт, они разглядели один из тех загадочных объектов - Unidentified Aerial Phenomena» (UAP), которые пилоты истребителей ВМС США видели на экранах радаров, пытались их преследовать.

Братья Казинсы – Блейк и Брент (Blakе Brent Cousins) - опознали UAP, получивший название Tic-Tac за внешнее сходство с известной конфеткой. О чем оповестили на своем YouTube-канале Thirdphaseofmoon.

О «конфетке» впервые стало известно в 2017 году, когда видео о погоне за ней каким-то образом просочилось в интернет. В 2018 году Пентагон признал кадры подлинными. Подтвердил, что они сделаны с экрана радара американского истребителя.

Тик-Так на радаре американского истребителя. Фото: Кадр видео

Как стало известно из подготовленного военными доклада, встреча произошла 14 ноября 2004 года у западного побережья США южнее Калифорнии. В то время там проходили учения, в которых принимали участие самолеты и корабли авианосной ударной группы Военно-морских сил (ВМС) США. Сам же UAP или НЛО, как отмечено в докладе, стал появляться с 10 ноября. Его наблюдали операторы радаров ракетного крейсера Princeton и самолета дальней радиолокационной разведки Grumman E-2 Hawkeye. Между собой называли Тик-Так.

14 ноября этот самый Тик-Так, который военные записали в аномальные воздушные аппараты (Anomalous Aerial Vehicle), поразил операторов крейсера Princeton тем, что стремительно — за несколько секунд - «упал» с высоты порядка 20 тысяч метров и завис примерно в 20 метрах над водой. На перехват «нарушителя законов физики» были отправлены два истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Они как раз возвращались с задания. Один из истребителей пилотировал Дэвид Фрэвор (Dave Fravor), командир элитного летного подразделения «Черные тузы» (Black Aces). С его борта и была сделана запись.

Тик-Так появлялся в у западного побережья США.

Но оказывается, Тик-Так появлялся у берегов Калифорнии и раньше. Как минимум, один раз – когда был сделан снимок из космоса для Google Earth. Конкретно, в 2002 году. На картах объект виден над Тихим океаном перед островом Сан-Клемете - самым южным из Нормандских островов. То есть, почти в том районе, что и 2014 году. Что не сильно удивляет - Сан-Клемете находится под управлением ВМС США. А НЛО вроде бы «тянет» к военным объектам.

Братья-уфологи считают, что НЛО-UAP «выдают» характерная форма и размеры. По свидетельствам пилотов, Тик-Так был около 20 метров в поперечнике. Размеры объекта, обнаруженного на картах и определенные с помощью ресурса, совпадают.

Размеры объекта совпадают с теми, о которых рассказывали летчики.

А раз Тик-Так виден на снимке, то он отнюдь не глюк радара или другого электронного оборудования истребителей, как пытались объяснить некоторые эксперты. Это нечто реальное.

Инопланетяне? Неизвестно. Представители военных, ЦРУ и NASA, вовлеченные в поиски ответа, вслух прилюдно их не поминают, но и не исключают внеземное вмешательство напрочь.

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