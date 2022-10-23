Видео крушения самолета Су-30 в Иркутске 23 октября 2022 года сняли очевидцы Фото: Фото очевидцев

Видео падения самолета Су-30 в Иркутске 23 октября 2022 года

В сети появляются видео крушения военного самолета Су-30 в Иркутске в воскресенье, 23 октября, 2022 года.

Как писал ранее сайт KP.RU, сегодня, 23 октября, иркутский губернатор сообщил, что военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске.

"По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь", - заявил глава региона, сообщив также, что на данный момент нет информации о пострадавших и погибших в результате происшествия.

Напомним, только в начале недели, 17 октября, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34, упавший прямо во дворе жилого девяти - этажного здания. В результате разлива топлива здание загорелось. Жертвами происшествия стало 15 человек, а пострадало еще 43. Сайт KP.RU составил подробную хронологию событий трагедии в Ейске.