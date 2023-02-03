«Данон» продает «Простоквашино». Но надеется вернуться в Россию

Французская Danone все-таки собирает чемоданы из России. Правда, не все — и оставляя себе возможность распаковать их обратно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Французская Danone все-таки собирает чемоданы из России. Правда, не все — и оставляя себе возможность распаковать их обратно.

Еще в октябре компания объявила, что желает «передать контроль» над своим производством молочных продуктов в России. Но с тех пор видимым образом ничего не происходило. Вся молочная продукция и детское питание от Danone — а он один из крупнейших их производителей в России - выпускались и продавались как прежде. Исчезли только еще по весне вода Evian и растительные заменители молока (из всяких орешков) Alpro. Это тоже продукция Danone, но привозная.

Теперь в СМИ просочились детали. Пока, правда, неофициальные — сама компания их не комментирует (что неудивительно, поскольку процесс продажи немаленьких активов в условиях санкционного давления — дело непростое). Итак, Danone продает права на свои российские молочные марки. Это, в частности, хорошо раскрученные и известные продукты «Простоквашино», «Растишка», «Тёма». Одно из условий сделки - право обратного выкупа. Кроме этого, компания на все 100% выходить из дела не хочет, предполагает оставить за собой небольшую долю в бизнесе (в районе 15%). Поскольку условия не простые, поиск покупателей затянулся. Хотя эксперты полагают, что они есть. В конце концов, и McDonalds продал свой российский бизнес с опционом на обратный выкуп в течение 10-15 лет.

Так или иначе, за судьбу «Простоквашино» можно особо не беспокоиться. Не затем вся эта канитель, чтобы сворачивать раскрученное производство.

Кроме «Простоквашина» с «Темой», Danone выпускает у нас и продукцию под международными брендами. Это, в частности, йогурты, творожки и десерты Activia и Actimel. Как компания планирует распорядиться их судьбой, пока непонятно (но все по-прежнему в наших магазинах продается).

Наконец, Danone производит в России детское питание. Ему, в частности, принадлежат права на еще советский бренд — детские смеси «Малютка». Как рассказывал KP.RU в октябре член Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев, компания активно участвовала в госзакупках детского питания и успела под это дело получить немало российских бюджетных денег.

За производство детских смесей у Danone отвечает отдельное подразделение — Nutricia. В октябрьском заявлении компании оно вообще не упоминалась. Там говорилось только о подразделении, которое занимается в России «свежими молочными продуктами и продуктами на растительной основе». Так что, скорее всего, тут все останется, как прежде. Разве что с продукции может исчезнуть слово «Danone», а «Nutricia» останется.

Такой опыт тоже есть. Вот свернула у нас PepsiCo производство «Пепси-колы», «Миринды» и «7Up». И выпускает теперь на своих российских заводах газированные напитки под своим же брендом Evervess.

СПРАВКА «КП»

Что Danone выпускает в России

«Простоквашино»

«Активиа»

Actimel

«Даниссимо»

Danone

«Bio Баланс»

«Растишка»

«Тёма»

Nutrilon

«Малютка»