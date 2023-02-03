Danone собирается продать часть активов в России с возможностью выкупа Фото: REUTERS

Французская продовольственная компания Danone намерена передать возможным инвесторам контроль над частью своих активов в России, но при этом изучает вопрос с обратным выкупом долга. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к сделке источники

Сообщается, что инвесторам было предложено от 75% активов, а также, компания после сделки намерена сохранить долю и место в совете директоров компании в России. В Danone заявили, что не комментируют данную тему.

По данным источников, в сделку войдут только российские марки Danone, среди которых «Растишка», «Простоквашино», «Тема». Согласно данным, первый этап отбора покупателей уже завершен.

Напомним, ранее в октябре прошлого года компания сообщил о передаче контроля над бизнесом в России Essential Dairy and Plant-based, указав на то, что это «лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса».