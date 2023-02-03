Русские "терминаторы" прибыли в зону СВО: как боевые роботы изменят тактику защиты Донбасса

Военный эксперт Литовкин заявил, что боевые роботы "Маркер" эффективнее БПЛА в вопросе разведки

Стало известно, что четыре российский боевых робота «Маркер» прибыли на Донбасс. Специалисты отрабатывают их применение. На них установят мощное противотанковое вооружение. Сейчас идет «загрузка образов целей». И отработка «алгоритмов ведения боя». В зону СВО поступили и колесная, и гусеничная версии аппарата. Эта машина с гибридной силовой установкой без дозаправки продержится более двух суток. Она готова противодействовать, например, американским танкам «Абрамс» или немецким «Леопардам». Колесный «Маркер», как сообщается, может двигаться автономно до 60 часов, и нести пулемет или ракетную установку, или беспилотник.

Гусеничная версия робота подойдет для установки 12,7-мм пулемета «Утес» или блока из ручных противотанковых гранатометов РПГ-26. Робототехническая платформа позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

Платформа «Маркер» - совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника».

KP.RU обратилась за комментарием к Виктору Литовкину, военному обозревателю, полковнику в отставке.

- Вы представляете себе реальные возможности «Маркера»?

- Давайте сначала испытаем его в настоящих боевых действиях, например, в зоне СВО.

- Что такое боевой робот в 21-м веке?

- Это устойчивая к сильным внешним воздействиям, на хорошем ходу по пересеченной местности автономная платформа. На которой устанавливается эффективный и достаточно малогабаритный блок разведки и боевого действия. Плюс защищенный блок связи. Вообще, комплекс блоков — самая эффективная конфигурация.

- Комплекс такого сочетания аппаратуры разнонаправленного действия более эффективен на колесах или на гусеницах?

- Можно предположить, что, скорее, на гусеницах. Но важнее то, какая у этой системы самонастройка. Какое у нее программное обеспечение. Какие там вводные по конкретным целям и задачам? Эта система, робот «Маркер» - должна мгновенно информировать своего оператора, что она обнаружила заданную цель. Согласно программе обязанная в секунду выдать координаты цели и ее возможности к отражению атаки. А оператор обязан иметь возможность не только подтверждать, например, поражение, но и координировать быстрый уход от ответного огня цели в случае ее непоражения или при резком изменение задач.

- А чем наземный «Маркер» лучше коптера или БПЛА?

- Коптер почти всегда хорошо виден противнику. И потому он почти всегда визуально уязвим. А «Маркер» движется по земле. И его потенциально нельзя обнаружить до определенного момента, до выхода робота на цель.

- «Маркер» может нести на себе в разы больше боевого и разведывательного оборудования, чем любой воздушный коптер?

- За счет его компоновки - скорее всего, да. Но пока сложно сказать, насколько более эффективно использовать именно его — потому и проводят сейчас испытания на Донбассе.

- У американцев есть боевые роботы, которые эффективнее наших?

- Надо спрашивать у узких специалистов. Но это вряд ли.

- «Маркер» можно оценивать скорее как разведчик - или скорее как штурмовик?

- Вообще, у нас есть боевой робот «Уран-9». Его показывали на выставке Арми-2022. Который мог и вести огонь, и вести разведку. И выходить один на один с расчетом дзота или дота. Да, шанс на его поражение довольно высок. Его, этот робот, конечно, жалко. Но человека больше жалко.

- У «Маркера» заявлен довольно широкий спектр аппаратуры, позволяющей отслеживать движения как наземных, так и воздушных целей, причем при любой погоде и в любое время суток?

- При столь серьезном наличии аппаратуры можно предположить как высокую «всепогодность», так и высокую уязвимость. Но еще более логичнее предположить, что разработчики вложились в хорошую защиту такого недешевого боевого робота от его обнаружения. При том надо указать, что тот же «Уран» — это уже готовый, скомпонованный робот, который штатно управляется на определенном расстоянии. А вот «Маркер» — по данным на сегодня — это платформа, на которую можно навешать оборудование почти любого направления. Причем собрать аппаратуру в любом сочетании.

- То есть, такой всепогодный «терминатор», который в огне не горит и в воде не тонет?

- Это надо посмотреть. Ну, вот есть у нас боевая машина поддержки танков (БМПТ). Ей, кажется, уже более 20 лет. Были сведения, что сейчас их более десятка находятся на передовой. А есть ли сведения, насколько они эффективно себя проявили?

- Американцы применяли боевых роботов?

- В Ираке, в Афганистане, в Сирии — с разной степенью эффективности. Что касается «Маркера» — это пока такая... вещь в себе. Возможности которой нам пока, по-настоящему, неизвестны.

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