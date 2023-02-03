«Секс-кукла» Памела Андерсон вспомнила, как провела резвую ночь с Джулианом Ассанжем прямо в здании посольства

Джулиан Ассандж и Памела Андерсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

История продается хорошо. Надо только уметь. Это доказал принц Гарри, покинувший королевство, хлопнув дверью, и выдавший на бумаге кучу компромата на семью. А теперь — и звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон.

Памела Андерсон выпустила мемуары.

В дебютной книге воспоминаний «С любовью, Памела» модель Playboy и актриса сетует на то, что ее всю жизнь считали секс-куклой, и при этом выдает одну за другой феерические истории, связанные с мужчинами. То пишет, как в 20-летнем возрасте обомлела и потеряла разум от танго с пожилым 80-летним танцором. То вспоминает, как зажигала с рокером Томми Ли (откровенные видео с сексом на яхте стали достоянием общественности уже давно, после этого Hulu даже выпустил сериал об их отношениях). То признается, то комик Тим Аллен внезапно показал ей детородный орган на съемках ситкома «Большой ремонт» в 1991 году.

А еще в книге Пэм без стеснения раскрыла щекотливую историю, связанную с глобальной политикой, которая коснулась и ее. Или, вернее сказать, которой коснулась она. Речь о свидании с создателем популярной базы компромата Wikileaks Джулианом Ассанжем. Австралийский журналист к моменту их близкого знакомства был под опалой и находился под охраной в здании посольства Эквадора, которое не хотело выдавать его на растерзание США, на территории Великобритании. Ассанж жил там 7 лет. И все это время, как указано в книге Андерсон, она к нему приезжала.

Обсуждали они глобальную политику или просто смотрели сериалы вместе, доподлинно неизвестно. Но Памела вспоминает как минимум одну ночь, которую они провели вместе. Тогда они пили мескаль (мексиканский алкогольный напиток), общались и провели «немного резвую, веселую, пьяную ночь» вместе. Иных подробностей, увы, не сообщается.

Сам Ассанж, который в тот момент был разведен с женой, рандеву не комментировал. В настоящий момент журналист находится в тюрьме Белмарш в Лондоне и оспаривает решение об экстрадиции в США.