Все время хочется конфет? Проверьте свой уровень магния

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Не проблема, если хочется съесть конфету или кусочек шоколада. Проблема, когда тяга к сладкому превышает все разумные пределы. Например, вы в одиночку можете съесть большое ведро мороженого, половину торта, коробку конфет — и при этом без угрызений совести. И без радости. Тогда необходима помощь психолога. И еще лучше — врачей — диетолога и эндокринолога. Ведь такая болезненная тяга к сладкому может быть сигналом сильного стресса или началом диабета. KP.RU составила список самых распространенных причин и собрала советы экспертов.

1. Любовь к сладкому при расстройстве пищевого поведения.

- Перед тем, как начать лечить расстройства пищевого поведения, нужно исключить физиологические причины такого состояния, - рассказывает диетолог Анастасия Егорова в книге «Есть хорошо!» издательства «Комсомольская правда». - Другими, словами, требуется:

* Сдать анализ крови на сахар: его уровень не должен быть ниже 3,3 ммол/л.

* Сдать анализ на гормоны щитовидной железы (результаты трактует врач).

* Провести компьютерную томографию мозга – для исключения опухолевых образований головного мозга.

2. Виновата нехватка магния

Жизнь в вечном стрессе способствует «вымыванию» полезного минерала магния из нашего организма. А он отвечает за крепкую нервную систему, нормальный сердечный ритм.

И один из признаков его нехватки - непреодолимое желание съесть что-нибудь сладенькое.

У здоровых женщин (мы не говорим про тех, у кого начинается преддиабетическое состояние) такой симптом нехватки магния бывает в период менструации. Также внезапное желание сладкого могут испытать спортсмены после интенсивных тренировок. В обоих случаях магний уходит из организма в больших количествах, из-за чего и возникает потребность в сахаре, поясняют врачи-диетологи.

Один из признаков нехватки магния - непреодолимое желание съесть что-нибудь сладенькое. Фото: Shutterstock

3. Может быть, вы просто есть хотите?

Проанализируйте, достаточно ли вы съедаете на завтрак, обед и ужин? Может, во всем виновата низкокалорийная диета? Или же вы слишком быстро едите, глотая большие куски, и уровень сахара в крови не успевает повыситься, чтобы сообщить мозгу, что вы сыты. Или отвлекаетесь на гаджеты, телевизор (тогда мозг тоже не успевает «понять», что тело наелось).

Попробуйте выпить стакан теплой воды и подождите минут 20. Если по-прежнему будете хотеть конфету или пирожное — съешьте их. Главное — не вините себя. Значит, именно сейчас вашему организму и мозгу это необходимо. Ешьте неторопливо и наслаждаясь.

4. Заедаем эмоциональный голод

Иногда сладкого хочется в минуты радости. Или наоборот, в печали. Стоит вспомнить моменты детства: вас утешали конфеткой? Или награждали, когда вы делали что-то хорошо? Если так, то тяга к сладкому у вас чисто эмоциональная. Можно попробовать отбить это желание простыми способами.

* Попробуйте почистить зубы: мятный вкус пасты часто отбивает желание поесть.

* Позвоните подруге или родным. Поболтайте и отвлечетесь от мыслей о сладком.

* Сделать макияж и пойти гулять. Или смыть макияж и пойти в спортзал.

* Возьмите книгу и стакан несладкого горячего чая, закутайтесь в плед. Отвлекитесь с помощью книги и почувствуете тепло, которого, возможно, вам и не доставало.

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Замените пирожные полезными сладостями

На самом деле, полный отказ от сладкого вполне способен вызвать расстройство пищевого поведения, когда вы будете постоянно думать о тортике. Да и стоит ли так резко от него отказываться? Любой путь должен начинаться с небольших шагов.

* Замените белый сахар в чае и кофе. Если не можете совсем от него отказаться, подойдут натуральные сахарозаменители, например, стевия.

* Не покупайте пирожные. Лучше более натуральные сладости — пастила, зефир, мармелад.

* Пусть в холодильнике будет натуральное мороженое с минимумом добавок. Раз в день такой десерт только на пользу.

* Шоколад (лучше, конечно, темный, горький), но и обычный молочный лучше, чем кусок торта.

* Пусть в вашей жизни каждый день будет время десерта. Например, шоколад (или зефир) с кофе после обеда. Или мороженое после ужина. Вроде и от сладкого не отказываетесь, и в то же время это куда более полезные сладости, чем многочисленные печенья, конфеты и пирожные.

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