Пако Рабан оставил ультрамодные вещи на 2023 год: кольчугу, плащи и косынки из эко-кожи

Пако Рабан скончался на 89 году жизни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мода циклична. Спустя годы, возвращаются в гардеробы знаковые вещи талантливых модельеров. Таких как французский модельер Пако Рабан, который умер 3 января 2023 года на 89-м году жизни. Символично, что именно сейчас вновь стали актуальны вещи, которые Пака Рабан создавал более полувека назад. Рассказываем о знаковых нарядах модельера, которые на пике моды в 2023 году. Модницам смело можно заказывать пошив похожих моделей.

Для дня рождения и вечера в ресторане

Одри Хепберн в блестящем платье-кольчуге. Фото — кадр из фильма «Двое на дороге».

Одри Хепберн в фильме «Двое на дороге» (1967 год) блистает в одном из самых узнаваемых и авангардных платьев второй половины 60-х. В наряде от Пако Рабана актриса Одри Хепберн появляется в финале картины. Серебристое мини-платье из сверкающих дисков стало культовым, его повторяли многие модельеры, шили в ателье многих стран – для копий использовали разные материалы. Диски крепятся на кольцах (металлической сетке). В 2022-м и 2023-м году актуальны платья-сетки, декорированные металлизированными дисками, ромбами (любыми фигурами или камнями). Платья-кольчуги из пластиковых и металлических пластин прославили Пако Рабана и стали актуальны в 20-е годы 21 века.

Для дискотеки и вечеринки

Джейн Фонда и ее головокружительный комбинезон. Фото — кадр из фильма «Барбарелла».

«Барбарелла» - научно-фантастический приключенческий фильм 1968 года с Джейн Фонда в главной роли. Ее костюмы – от Пако Рабана. Актуальный сейчас – он был на афише: белоснежный комбинезон с металлическим топом и поясом. Теперь такой называют кэтсьют - облегающий комбинезон для эффектных появлений на публике. Модницы стали заказывать их с прошлого года, а теперь из кэтсьюта делают красивые нарядные вещи с помощью элементов декора. Идею Пако Рабана из «Барбареллы» многие повторяют на нынешних неделях моды. Дизайнер часто использовал темы кольчуги, скафандра, путешествия в космос.

Для похода в театр или презентации

Леди Гага в костюме с очень оригинальным воротом. Фото: EAST NEWS

Леди Гага умеет быть элегантной и одновременно ультрамодной. Здесь у нее костюм от Пако Рабана. Леди Гага в костюме изумрудного цвета: жакет с пеплумом (воланы у талии) и серебристой металлизированной вставкой на груди, прямая юбка по колено. Оригинальный головной убор копировать не нужно. А костюмчик – хорош. Тренды: блестящая ткань (эффект металлизированной ткани); креативный воротник – идеально для тех, кто любит быть одновременно деловой и очень модной. Образ леди Гаги создан 12 лет назад – актуально все, включая обувь.

Для весенней прогулки

Яркая фиолетовая куртка из коллекции бренда весна-лето 2023 года. Фото: EAST NEWS

Последняя коллекция модного дома Paco Rabanne (весна - лето 2023) создана дизайнером бренда Жюльеном Доссеном. Он «модернизировал» - сделал модными культовые вещи бренда, а еще их хвалят за крой, «удобно располагающий одежду на теле - все делается с особой точностью». Последняя коллекция, выпущенная при жизни мэтра, сочетает разные стили – так теперь модно. Актуальный образ: платье-комбинация с кружевами, грубые полуботинки, куртка из тонкой эко-кожи с декором. У верхней одежды - очень яркие цвета и декор: такая современная «кольчуга».

Для дождливой весны

Плащ и косынка из эко-кожи — модный комплект на дождливую весну. Фото: EAST NEWS

В последней коллекции бренда плащи из эко-кожи (глянцевой и матовой) разных цветов. Главное здесь – головной убор: кожаные косынки можно носить с разной верхней одеждой и даже с пиджаками.

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