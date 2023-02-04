«Преклоняюсь перед бойцами» Оскар Кучера, Олеся Железняк, Юрий Гальцев и другие артисты поддерживающие СВО

4 февраля стало известно, что Канада ввела санкции против Николая Расторгуева — лидера группы «Любэ» Фото: Борис КУДРЯВОВ

4 февраля стало известно, что Канада ввела санкции против Николая Расторгуева — лидера группы «Любэ», который по этому случаю не сильно расстроился. Этот случай не единичный, ведь артистов, публично поддержавших СВО, все больше и больше. Вот несколько свежих примеров.

Оскар Кучера

Практически с самого начала СВО Оскар Кучера выступил за русских солдат, чем обрушил на себя поток гнева от избирательных пацифистов и «мызамирщиков». Отстаивать позицию ему пришлось и в очном поединке с одним из иноагентов — Юрием Дудем*. Интервью растащили на цитаты оба лагеря. Тем, кто не стесняется быть русским, понравилась прямота и открытая позиция Кучеры. Противники же яростно глумились над тем, как Юрий распял артиста, вместо того, чтобы брать у него интервью или хотя бы выслушать. Сам не ответил ни на один встречный вопрос, зато завалил растерявшегося Оскара кучей спорных и неоднозначных аргументов. Число подписчиков звезды в телеграме резко подскочило.

— Я поддерживаю наших парней, которые там, потому что это парни из моей страны, — честно сказал Кучера. — Армия России выполняет приказ. Куда им уйти? Дезертировать? Они в ситуации, когда они уже там. Если мне придет повестка, я не побегу. Как я потом детям своим буду смотреть в глаза? Если моих детей отправят на фронт, я буду в ужасе.

Юрий Гальцев

Руководитель питерского Театра Эстрады Юрий Гальцев меньше всего похож на того, кто колесит с концертами по госпиталям — мы привыкли, что он мягкий, круглый, смешной и веселый. Но времена поменялись. И теперь комик, который тесно дружил с Максимом Галкиным*, делает все, что может, для русской армии.

— Я ездил туда [в госпитали к бойцам из зоны СВО] не один раз, — признался Юрий. — Для поднятия духа у парней. Ездил с моими актерами и музыкантами. Работали, как могли. Но что мы можем сделать? Пели песни. Там один парень молодой — у него мама, младше меня. Года 43. И она у сына спрашивает про меня: «Знаешь его?». Он говорит: «Нет». А ему года 22. Ну, она ему объяснила, что я актер, ей нравится, как я играю. И он попросил сфотографироваться, после чего пожал руку и говорит: "Увидев вас, мама так обрадовалась. Я сколько в больнице нахожусь, ни разу не видел у нее таких счастливых глаз"

Олеся Железняк

Звезда сериала «Сваты», который и снимали на Украине, и выпускала украинская студия, Олеся Железняк после начала СВО начала получать жуткие сообщения от «братьев-соседей» с проклятиями и угрозами. А еще в ее адрес нелестно высказывалась молодая звезда «Сватов», киевлянка Анна Кошмал. Но Оксана ни на кого зла не держит. Продолжает молиться за мир между братскими народами и выступать перед ранеными российскими солдатами. «Ленком» не раз бывал в госпиталях (Вишневского и других) и каждый раз артистку встречают там с большой радостью.

- Я очень волновалась, когда выходила перед ними [бойцами] на сцену, - вспоминала Железняк. - В большом концертном зале госпиталя нашими зрителями были врачи, медсестры и, конечно, военные, проходящие реабилитацию. Некоторые с тяжелыми ранениями, на колясках, то есть те, кто в Донбассе выполнял свой долг в рамках СВО. Я преклоняюсь перед ними. И когда мы с моей коллегой Татьяной Кравченко выходили на сцену, чувства нас переполняли. Огромное счастье, гордость и, конечно, ответственность — выступать перед этими бойцами. Дай бог всем им здоровья! Бывают моменты в жизни, когда встречаешься с людьми и понимаешь, что именно на таких нужно равняться.

Вика Цыганова

Исполнительница шансона Вика Цыганова тоже не осталась в стороне. И в госпиталях выступала, и в Донецке была, и неофициальный гимн ЧВК «Вагнер» написала, а еще ее муж организовал волонтерское движение в помощь русским мирным людям и бойцам на Донбассе. Цыганова всегда стояла особняком в российском шоу-бизнесе, не оглядывалась на мнение тусовки, и в этот раз тоже не постеснялась высказать свою точку зрения по поводу СВО и помогать делом.

- Раненый десантник без ноги, на коляске, - вспомнила певица одно из выступлений в госпитале. - Он встал, понимаешь? Он просто встал! А другой вот из подразделения, которое Вадим мой сейчас окормляет, которым он помогает, он сидел на первом ряду, это в Химках был в госпитале концерт. Я ему пела, прямо в глаза смотрю, а он говорит: произошло чудо, у меня нога перестала болеть, сейчас поставлю протез, пойду на спецоперацию.

* признан Минюстом РФ иноагентом