В Израиле раскрыли "тайну смелости" Зеленского: Он вылез из бункера после обещания Путина

Разоблачителем Владимира Зеленского стал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет Фото: REUTERS

Раскрыта тайна необычайной храбрости президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского. Напомним, что его отказ эвакуироваться из Киева и Украины вызвал неподдельное восхищение лидеров стран Запада, которые ставят всем в пример теперь его стойкость и отвагу перед лицом "смертельной опасности". Разоблачителем Зеленского стал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет.

В своем интервью видный израильский политик вспомнил, как 5 марта прошлого года он летал в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, где непосредственно в ходе беседы затрагивались вопросы проведения Россией Специальной военной операции и судьба Зеленского.

- Путин объявил о денацификации. Что также означает убрать Зеленского. Жизнь лидера бесценна. И я понимал, что Зеленский был под угрозой. Он находился в секретном бункере, - вспомнил Беннет. - Я спросил у Путина: "Вы собираетесь убить Зеленского?" Он ответил: "Я не собираюсь убивать Зеленского". Потом я спросил: "Я должен понимать, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского". Он снова сказал: "Не будем убивать Зеленского".

Дважды задавать один и тот же вопрос можно только по очень важной теме. , получив оба раза одинаковый ответ на свой вопрос, Беннет успокоился. Более того, он решил успокоить и самого Зеленского на этот счет.

- После встречи в машине от Кремля до аэропорта, я связался с Зеленским по WhatsApp или Telegram, продолжил экс-премьер Израиля. - Я позвонил Зеленскому и сказал: "Я пришел со встречи, он не собирается тебя убивать". Он спрашивает: "Ты уверен?" Я отвечаю: "Сто процентов, он не будет этого делать". Через два часа Зеленский зашел в свой кабинет и снял себя там на телефон со словами: "Я не боюсь!"

Зеленский был в бункере. И, очевидно, находился там не какие-то пару часов, а все эти дни. Только получив заверения и гарантии своей безопасности, Зеленский выбрался из бункера и перебрался в свой рабочий кабинет.

Какая героическая личность! Уже не просто комик, а чистой воды клоун. Кровавый, трусливый, напоказ выставляющий свой дутый героизм, который лопнет в любой момент, как чрезмерно надутый воздушный шарик.

Собственно говоря, трусость этого "героя" была заметна еще по тем даже постановочным видео, которые постила в Сети его команда, когда снимала приезды Зеленского "на передовую" километрах в 7-8 от реальной линии боевого столкновения. Но рассказ бывшего премьер-министра Израиля окончательно расставил все по своим местам.

Съемки Зеленского с применением технологии "зеленого экрана" уже вошли в историю.

Запад сам сорвал мирные переговоры по Украине

Впрочем, даже это признание Беннета, который в начале СВО был посредником между Россией и Украиной, просто меркнет на фоне рассказа о том, как Запад специально сам разрушил переговоры России с Украиной в Стамбуле.

- После я полетел в Германию, потому что Германия с Францией – главные фигуры в Европе. И чтобы добиться соглашения, все должны приложить усилия. Я составлял протоколы того, что произошло и следующих шагов. Какие разногласия возникли во время переговоров, и что требуется от каждого, - разоткровенничался Нафтали Беннет. - В Берлине мы вводим в курс дела американцев и Макрона. И Бориса Джонсона. У каждого лидера свой подход. Можно поделить лидеров на тех, кто придерживается линии "Мы обязаны дать отпор Путину", и тех, кто занимает умеренную позицию.

- Борис Джонсон выступал за более радикальные меры. А Макрон с Шольцем более прагматичны, скажем так. А Байден поддерживал оба подхода. Но Запад принял решение, что необходимо и дальше громить Путина, а не договариваться, - вспомнил Беннет.- Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. И они прервали переговоры… Я уверен, что у нас были неплохие шансы на успех. Если бы они не прервали попытки.

Перед тем, как Запад прервал переговоры РФ и Украины, как признался Беннет, было подготовлено не менее 17-18 черновиков соглашения между Москвой и Киевом. Но ни один из них до сих пор не был опубликован.

Одним интервью бывший премьер-министр Израиля разгромил и обрушил всю западную пропаганду про "плохого Путина", про "отвратительную Россию", которая игнорирует "голубей мира" прилетающих погадить на Москву с Запада.

А что касается "смелости" Зеленского, то она у него запрятана глубоко-глубоко, примерно, как смерть у Кощея. Помните, да? Иголка в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и т.д. Вот и тайна отваги Зеленского находится примерно там же. И, конечно же, в своевременно обновляемых запасах веществ, расширяющих сознание.