Под удар попал известный предприниматель Константин Малофеев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Основа основ американского образа жизни - неприкосновенность частной собственности - перестала быть священной. Впервые суд в США постановил конфисковать имевшиеся там активы российского гражданина и передать их на нужды киевского режима.

Под удар попал известный предприниматель, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Еще до начала украинского майдана бизнесмен разместил в США почти 5,4 миллиона долларов для ведения дел с возможными партнерами за океаном. Все финансовые правила были соблюдены да и сомневаться в строгом соблюдении американцами собственных законов не было причины. Но в 2014 году в Киеве случился госпереворот, Малофеев активно поддержал крымчан в их стремлении вернуться в Россию, и немедленно попал под санкции Вашингтона. Его счета в США были заморожены. Дальше - больше: в прошлом году бизнесмена обвинили в том, что он, видите ли, «пытался создать схему, чтобы подконтрольные ему издания прокремлевской направленности действовали в Европе». Это прямая угроза демократии, потому что свобода свободой, но ни одно слово из России не должно достичь ушей западного обывателя.

И вот теперь генпрокурор США, он же по совокупности и министр юстиции, Меррик Гарленд объявил, что, учитывая деятельность Малофеева, «принадлежавшие ему 5 379 876 долларов и 94 цента конфискованы и передаются на нужды восстановления Украины». Глава украинского минюста Андрей Костин перевод уже с радостью подтвердил. Наверняка в Киеве многие потерли руки: если уж на западной военной помощи удалось изрядно набить карманы, то «оплата восстановительных работ» - это такое золотое дно, какого еще свет не видывал.

Российский предприниматель назвал свои потерянные в США деньги «бывшими» и заявил, что они были заморожены еще восемь с лишним лет назад. «Эти идиоты отчитываются о событии 2014 года. Просто сейчас они видимо с замороженного счета что-то куда-то передвинули и этим отчитались», - сообщил Малофеев.

Член конституционного комитета Совфеда РФ Александр Башкин пообещал, что на недружественный шаг американских властей «последуют ответные защитные зеркальные меры».

- Американцы открыли ящик Пандоры. Вещь эта весьма опасная, - подчеркнул законодатель. - И мы теперь сможем реквизировать активы и собственность у американских бизнесменов, у американского государства. Никто из них, в целом в США, не могут быть в дальнейшем спокойны за свое имущество, свои активы.