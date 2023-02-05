В «Голос» пришел Владимир Пресняков: Назван новый состав наставников и ведущая популярного телепроекта

В Москве 6 февраля начнут снимать 11-й сезон вокального проекта «Голос». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 6 февраля начнут снимать 11-й сезон вокального проекта «Голос». Скоро шоу выйдет в эфир Первого канала. Канал сообщает, что проведет новый сезон телешоу Яна Чурикова. Она сменила во «взрослом» «Голосе» Дмитрия Нагиева.

Баста Фото: Первый канал

Первый канал сообщил имена наставников команд в «Голос»: Баста, Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев. Новички - Владимир Пресняков и Антон Беляев (он был полуфиналистом второго сезона). Музыкант Владимир Пресняков рад эксперименту: «Я пришел на «Голос» узнать, как и о чем сейчас поет наша страна. Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда. Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность».

Полина Гагарина Фото: Первый канал

Съемки начнутся 6, 7 и 8 февраля на киностудии «Мосфильм». Как раз сейчас на специализированных ресурсах набирают зрителей в зал (массовку). В данные дни пройдут слепые прослушивания. Возраст зрителей от 18 до 50 лет. При себе надо иметь паспорт, а также опрятно и красиво выглядеть. Гонорар за день – 900 рублей (сбор с 10.30, окончание в 23 часа, есть перерывы). Одежда для зрителей – однотонная, яркая. С собой брать перекусить и воду, так как магазинов нет. Запись идет с перебором, отбор на месте - возьмут не всех. Условия участия массовке на сайте.

Владимир Пресняков Фото: Первый канал

На вокальный конкурс присылали заявки тысячи людей, сейчас к слепым прослушиваниям осталось чуть больше сотни самых талантливых и ярких кандидатов в «Голос» - тех, кто успешно проявил себя на очном кастинге. Люди из разных регионов страны и СНГ. После слепых прослушиваний поклонники шоу ждут поединки и нокауты, потом музыкальные дуэли, по результатам которых зрители прямом эфире выбирают победителя сезона.

Антон Беляев Фото: Первый канал

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