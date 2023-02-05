Чем обернется потолок цен на нефтепродукты для России и Европы: Раскрыты последствия

На нефтепродукты, это прежде всего - топливо, ввели потолок цен для третьих стран. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкционная спираль продолжает закручиваться. В конце прошлого года «недружественные» государства ввели потолок цен на российскую нефть. Перевозить и страховать ее можно, но только в том случае, если она куплена не более, чем за 60 долларов за баррель. Теперь Запад вводит новые санкции. С воскресенья, 5 февраля, страны Евросоюза прекратили импорт российских нефтепродуктов, и одновременно ввели потолок цен на них для третьих стран.

КАКОЙ ТОЛК ОТ ПОТОЛКА

Нефтепродукты – это топливо (например, бензин, керосин, мазут), а также растворители, сырье для нефтехимической отрасли и т.п. Ценовой потолок помимо стран ЕС поддержали государства «большой семерки» и Австралия. Конечно, одни страны не могут запретить другим покупать или продавать что-либо по определенной цене. Но они запретили своим компаниям перевозить, страховать и оказывать другие услуги при морской транспортировке российских нефтепродуктов, если они куплены по цене ниже установленного лимита. (Правда, из-под санкций выведены поставки в Болгарию, Хорватию, а также страны Евросоюза без выхода к морю.) Смысл ограничений - уменьшить доходы России от экспорта и сократить возможности финансирования СВО.

Потолок установлен на уровне 100 долларов за баррель для светлых нефтепродуктов (дизеля, керосина и т.п.) и 45 долларов за баррель для темных (например, мазута). При том, что средние цены на них в прошлом году были примерно в полтора раза выше. Зависимость европейцев от нашего топлива довольно велика, восполнять ее они, скорее всего, будут за счет поставок из Индии и Китая. Для России продажи нефтепродуктов, большая часть которых приходилась на страны ЕС, были значимым источником пополнения бюджета. Так, по данным Центробанка, если нефти в 2021 году Россию продала на 111 млрд долларов, то нефтепродуктов – на вполне сопоставимую сумму – 70 млрд.

ПОТЕРИ НЕСУТ ОБЕ СТОРОНЫ

В ответ на недружественные шаги Россия, скорее всего, запретит поставки нефтепродуктов тем покупателям, которые поддержат введение потолка цен. Что еще может предпринять наша страна? Ответить на этот вопрос в эфире Радио «КП» ведущая Мария Баченина попросила эксперта Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митроховича.

- Придется перенаправлять свой экспорт на другие рынки – прежде всего, азиатские, африканские, может быть, в Южную Америку, - считает Станислав Митрохович. - Нам нужно снизить зависимость от западных перевозчиков, желательно до самого минимума, в перспективе - до нуля, используя перевозчиков российских и тех, которые находятся вне западных юрисдикций. У нас примерно то же самое происходит с нефтью. Если еще не так давно до двух третей российской нефти морским путем перевозилось западными перевозчиками, то сейчас это где-то одна треть. Ну вот нам что-то похожее нужно сделать и с нефтепродуктами тоже.

- Кто выиграет, кто проиграет?

- Санкционные механизмы обычно создают ситуацию, при которой обе стороны несут потери, - продолжает эксперт. - Если у России не получится быстро перенаправить все наши нефтепродукты на новые рынки, нас ожидает некоторое снижение добычи. Я думаю, сразу все перенаправить не получится – все-таки нефтепродукты сложнее в мире пристраивать, чем сырую нефть, потому что всегда есть страны, которые сами хотят перерабатывать и на этом зарабатывать деньги. Александр Новак - вице-премьер, отвечающий за энергетику - говорил, например, что порядка 5-6% может составить снижение добычи в России – это связано, в том числе, с ударом по нефтепродуктам. С одной стороны, 5-6% - это не так мало, с другой – намного меньше, чем нам рисовали западные эксперты. В прошлом году, например, Международное энергетическое агентство «прославилось» прогнозами, что скоро добыча в России упадет на треть. Но ничего похожего не произошло. Что касается Европы, то им тоже сейчас найти дизель будет сложно. Все эти закупки в Индии и в других местах – это будет дороже. И я не исключаю, что Европе какое-то время нужно будет смотреть сквозь пальцы на выполнение собственных санкций. Если какой-нибудь перебрендированный российский дизель все-таки попадет в Европу через третьи руки, я думаю, им в этой ситуации нужно будет сделать вид, что они этого не заметили. Иначе есть риск нехватки нефтепродуктов и роста цен на них.

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