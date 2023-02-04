Как будет действовать потолок цен на нефтепродукты из России

С воскресенья, 5 февраля, начинает действовать потолок цен на российские нефтепродукты. Фото: REUTERS

Запад подвез очередные санкции. С воскресенья, 5 февраля, начинает действовать потолок цен на российские нефтепродукты. Его ввели страны Евросоюза и «большой семерки». Лимит стоимости установили на уровне 100 долларов за баррель для дизеля и 45 долларов за баррель для мазута.

Для сравнения, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), средние цены на эти виды топлива в прошлом году были примерно в полтора раза выше: 140 и 75 долларов за баррель соответственно.

Суть санкций заключается в том, что перевозить по морю и страховать российские нефтепродукты можно. Но лишь в том случае, если они куплены по цене ниже установленного потолка. Если выше, то нельзя.

Зависимость европейцев от нашего топлива довольно велика. Так, по данным «ИнфоТЭК-Консалт», в прошлом году мы поставили в Евросоюз около 70 млн тонн нефтепродуктов. Из них около 60% - это дизель, а 40% - мазут.

По мнению профильных экспертов, поставки нашей продукции в той или иной степени сохранятся. Но будет происходить переориентация потоков – с Запада на Восток. В том числе и в обход санкций. Еще в конце осени агентство Bloomberg сообщало, что Россия якобы завела себе «теневой» флот танкеров. Мол, в последние полгода цены на подержанные суда резко подскочили. При этом покупатели предпочитают оставаться инкогнито. На этой основе западные эксперты сделали вывод, что это Россия формирует себе тайную армаду для перевозки собственной нефти и нефтепродуктов.

Официального подтверждения этой информации, естественно, не было. Но эксперты тогда говорили о том, что такой флот может состоять как минимум из 240 танкеров разного водоизмещения.

Напомним, с 5 декабря прошлого года был введен потолок цен на нашу нефть. Перевозить и страховать ее можно, но только в том случае, если она куплена не более, чем за 60 долларов за баррель. По данным Минфина, это привело к увеличению дисконта. В то время как сорт Brent продавался на бирже в среднем за 80 долларов за баррель, наш Urals покупали в среднем за 50 долларов.

В то же время с 1 февраля Москва ввела контрсанкции. Запретила с 1 февраля поставлять черное золото по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. Как именно это повлияет на объемы наших поставок и на конечную цену, сказать пока сложно. Но похожий механизм, скорее всего, будут применять и в отношении нефтепродуктов.

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