Каждую неделю и военные, защищающие Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, и мирные жители узнают новости из специальных выпусков «Комсомолки». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшие выходные жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также наши военные, сражающиеся в зоне спецоперации, получили очередной подарок от «Комсомольской правды» - серию специальных выпусков общим тиражом в 450 тысяч экземпляров. В каждом регионе - свой, с местными новостями и трендами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наши выпуски выходят здесь с мая прошлого года. В них много полезной информации: и той, что помогает людям узнавать о важных жизненных изменениях в стране - правилах начисления пенсий и пособий, получения медпомощи и российских паспортов, работе гуманитарных и волонтерских центров. Наша информация помогает и местному бизнесу адаптироваться к российским правилам и законам.

Военные и специальные корреспонденты, работающие в новых регионах, передают в редакцию, что во многих случаях материалы «Комсомолки» развенчивают огромный объем фейковой информации, которая старательно и методично забрасывается сюда киевским режимом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот только некоторые темы и вопросы, на которые есть ответы в нынешних выпусках.

Что мы знаем о новом мэре Мариуполя и как формируется молодежное правительство в Донецкой Народной Республике?

Что делается и в какие сроки улучшат водоснабжение и проведут ремонт теплотрасс в Луганской Народной Республике?

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что за новый бренд такой «Сделано в Запорожской области»?

На какую поддержку государства нынешней весной могут рассчитывать аграрии Херсонской области?

Мы продолжаем оказывать людям помощь. Ту, которую «Комсомольская правда» делала всегда профессионально и от души - информационную.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следующие выпуски - уже совсем скоро!

Материалы из Специальных выпусков "КП" для новых регионов России читайте в разделе на kp.ru.