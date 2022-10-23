«Место Киркорова занял адвокат»: Подруга певца увлекалась другим мужчиной

Филипп Киркоров и Катя Гусева. Фото: Личный архив Кати Гусевой

В последние годы Филипп Киркоров появлялся на звездных дорожках с модным диджеем Катей Гусевой. Поклонники артиста были уверены: Филипп наконец-таки нашёл женщину, которая станет мамой для его детей - Аллы-Виктории и Мартина. И дочь Кати тоже крепко сдружилась с наследниками артиста.

- Филипп -идеальный мужчина! Он сам модник, и меня сделал модницей, поменял мой стиль,-восхищалась артистом в беседе с KP.RU Гусева.

А недавно Киркоров и Гусева провели отпуск в майамском особняке певца. И даже опубликовали видео, как, держась за руки, спускаются под звуки марша Мендельсона по лестнице. Казалось бы, свадьба не за горами. Однако в интервью в шоу «Алёна, блин» Гусева рассказала, почему не стала женой артиста.

«Я выложила пост с парнем, а Филипп приревновал меня», – комментирует Гусева свой тандем с поп-королём.

Несмотря на то, что Киркоров и Гусева постоянно появлялись вместе в свете, по словам диджея, дальше близкой дружбы их отношения не зашли.

«Я сейчас совершенно свободна. Я очень четко понимаю, чего бы я хотела», – заверила Гусева журналиста Алёну Жигалову.

Однако на закрытом показе фильма «Грозный папа» Катя красовалась перед камерами уже не одна. На красную дорожку диджей вышла с новым спутником.

Катя Гусева с новым спутником. Фото: Личный архив Кати Гусевой

Артистка пока не назвала имя своего возлюбленного, лишь поделилась с поклонниками, что ее новый мужчина по профессии -адвокат.

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