Си Цзиньпин задал новый политический курс Китая: чего ждать России

В Пекине завершился XX съезд компартии Китая, который еще до его начала называли историческим. А по итогам назовут, без сомнения, эпохальным Фото: REUTERS

Си Цзиньпин третий раз подряд избран на пост генсека КПК и назван в партийных документах «ядром» всей партии. Такое произошло впервые после смерти «великого кормчего» Мао. В высшие органы партийной власти пришли верные соратники товарища Си, лично преданные председателю. «Старички» отправлены на пенсию, и самый главный символ этого - практически насильственный увод со сцены, где находился президиум съезда, бывшего генсека Ху Цзиньтао. Все это выглядело как унос старых декораций, которые уже не нужны в новом действии. А при них, не забудем, происходило сближение Пекина с Вашингтоном. Это ли не кардинальные перемены?

Но как и все в Китае, кардинальные перемены тщательно продуманы, регламентированы и будут проводиться без спешки и суеты. Концепция социализма с китайской спецификой теперь прописана в партийном уставе. Туда же внесли задачи модернизации армии и противодействие независимости Тайваня. То есть теперь это - личное дело каждого партийца. А их в Китае, кто не помнит, почти 97 миллионов. Нация, заявил товарищ Си на съезде, должна сплотиться вокруг партии, чтобы выжить в ставшем более враждебным и проблемном мире. «Помните об опасностях в мирное время, – сказал Си. - Приведите дом в порядок до прихода дождя и приготовьтесь пройти серьезные испытания сильными ветрами и волнами, и даже опасными, бурными морями».

Какое сравнение тут сразу просится? Затевая «перестройку» Горбачев со товарищи сначала твердо стояли на том, что КПСС, как и было прописано в 6-й статье советской конституции, - «руководящая и направляющая сила советского общества». Но когда со всех сторон стали требовать: «Партия, дай порулить!», эту статью отменили. А там и сам Советский Союз был на очереди. Китайские товарищи явно тот урок усвоили. Поэтому, с одной стороны, как сказал новый кормчий КНР, «в новом походе мы будем придерживаться общей системы ценности всего человечества (ну прямо слово в слово с известными «общечеловеческими ценностями»!) и готовы со всеми странами вместе двигаться, развиваться и создавать наше светлое будущее». Но с другой - четкое и жесткое предупреждение, что «рулить» страной и дальше будут только коммунисты, а роль партии будет усиливаться.

Такая уверенность в социальной поддержке своего курса и способности вести страну наперекор «сильным ветрам и волнам» нынешнему председателю КНР, который фактически получил статус пожизненного лидера, связана прежде всего с тем достижением его правления, которые китайцы считают главным. Полтора года назад была объявлена «полная победа над абсолютной нищетой». Это, без преувеличения, вековая мечта многих поколений - построить «среднезажиточное общество», в переводе на русский - общество, основу которого составляет средний класс, понятно, что с китайской спецификой. И теперь цель новая - построить современное социалистическое государство. Но она, опять-таки чисто по-китайски, без суеты и спешки, будет целью второго столетия КНР.

Мы, конечно, можем радоваться уверенной поступи нашего великого восточного соседа. Но главный вопрос для нас - а как повлияет триумф товарища Си и его линии на наши отношения с Китаем и чем они обернутся для мира?

Россия в официальных речах на съезде китайских коммунистов ни разу не прозвучала. Но расстраиваться по этому поводу не стоит. Для нас главное - в четко зафиксированном, хотя и без натуги обозначенном, изменении внешнеполитического курса Китая. Есть все основания считать, что в Пекине прекрасно понимают суть конфликта России с Западом. И прекрасно ориентируются, как этот Запад будет разговаривать с Китаем, если дело дойдет до серьезного противостояния. А сомневаться в том, что дойдет, тоже не приходится: слишком уж откровенные параллели между нашим Донбассом и китайским Тайванем. Да и не потерпят американцы, о чем говорили совершенно открыто и не раз, никакого соперника в лице независимого и превосходящего их по экономической мощи Китая. Вопрос только во времени. Поэтому особые отношения Пекина с Москвой в экономике, безопасности и военном сотрудничестве гарантирует сам Вашингтон.