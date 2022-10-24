Опасения о подготовке «грязной бомбы» на Украине подтвердились

Министр иностранных дел подчеркнул, что российские опасения получили конкретные подтверждения. Фото: REUTERS

В МИД планируют поднять вопрос создания и применения «грязной бомбы» Киевом в ООН в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с генсеком Организации исламского сотрудничества.

- После вчерашних телефонных переговоров министра обороны Сергея Шойгу со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции и главой Пентагона Остином, мы предприняли шаги по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего, в ООН в Нью-Йорке и сегодня наши представители будут этим заниматься в расчете на заинтересованные и профессиональные обсуждения тех проблем, которые мы затронем, - сообщил Лавров.

По его словам, есть подтвержденная информация, которая касается специализированных учреждений и научных институтов на Украине, которые обладают технологиями, позволяющими разработать «грязную бомбу».

- У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезное основание полагать, что подобные вещи могут планироваться, - заметил министр.

Он также отметил, министр обороны России Сергей Шойгу договорился со своими зарубежными коллегами продолжить консультации по этому вопросу.

- В вопросе о «грязных бомбах» мы обязательно разберемся до конца. У нас есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации, и то, что говорят наши западные партнеры публично, будучи ангажированы на безоглядную поддержку Зеленского и его режима, не означает обязательно, что в своих внутренних дискуссиях они будут легкомысленно воспринимать представленную нами информацию, - подчеркнул глава российского МИД.

В выходные министр обороны РФ провел переговоры с главами военных ведомств США, Британии, Франции и Турции, выразив озабоченность возможным применением Украиной «грязной бомбы». Отмечалось, что Киев может готовить провокацию на территории страны с целью обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения.

В ходе брифинга по угрозам радиационной безопасности начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что киевский режим хочет выставить Россию как ядерного террориста. Известно, что ранее две украинские организации получили поручения по созданию «грязной бомбы» и на сегодня их работы находятся на завершающей стадии.