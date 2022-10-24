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Политика24 октября 2022 12:18

Опасения о подготовке «грязной бомбы» на Украине подтвердились

Министр иностранных дел подчеркнул, что российские опасения получили конкретные подтверждения
Мария БЕРК
Министр иностранных дел подчеркнул, что российские опасения получили конкретные подтверждения.

Министр иностранных дел подчеркнул, что российские опасения получили конкретные подтверждения.

Фото: REUTERS

В МИД планируют поднять вопрос создания и применения «грязной бомбы» Киевом в ООН в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с генсеком Организации исламского сотрудничества.

- После вчерашних телефонных переговоров министра обороны Сергея Шойгу со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции и главой Пентагона Остином, мы предприняли шаги по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего, в ООН в Нью-Йорке и сегодня наши представители будут этим заниматься в расчете на заинтересованные и профессиональные обсуждения тех проблем, которые мы затронем, - сообщил Лавров.

По его словам, есть подтвержденная информация, которая касается специализированных учреждений и научных институтов на Украине, которые обладают технологиями, позволяющими разработать «грязную бомбу».

- У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезное основание полагать, что подобные вещи могут планироваться, - заметил министр.

Он также отметил, министр обороны России Сергей Шойгу договорился со своими зарубежными коллегами продолжить консультации по этому вопросу.

- В вопросе о «грязных бомбах» мы обязательно разберемся до конца. У нас есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации, и то, что говорят наши западные партнеры публично, будучи ангажированы на безоглядную поддержку Зеленского и его режима, не означает обязательно, что в своих внутренних дискуссиях они будут легкомысленно воспринимать представленную нами информацию, - подчеркнул глава российского МИД.

В выходные министр обороны РФ провел переговоры с главами военных ведомств США, Британии, Франции и Турции, выразив озабоченность возможным применением Украиной «грязной бомбы». Отмечалось, что Киев может готовить провокацию на территории страны с целью обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения.

В ходе брифинга по угрозам радиационной безопасности начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что киевский режим хочет выставить Россию как ядерного террориста. Известно, что ранее две украинские организации получили поручения по созданию «грязной бомбы» и на сегодня их работы находятся на завершающей стадии.

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