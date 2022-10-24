Лавров заявил, что данные о подготовке Киевом "грязной бомбы" перепроверены

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Информация о подготовке Киевом "грязной бомбы" перепроверена, это не пустое обвинение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга в понедельник, 24 октября 2022 года.

"У нас есть информация об учреждениях, которые позволяют создать "грязную бомбу", - уточнил Лавров. - Мы перепроверяли информацию, чтобы понять, что это не пустые слова. С некоторыми собеседниками Сергей Шойгу договорился о переговорах".

По словам главы МИД РФ, Москва намерена поднять в Организации объединенных наций (ООН) вопрос о подготовке киевским режимом "грязной бомбы".

"После вчерашних телефонных переговоров Сергея Шойгу со своими коллегами мы предприняли необходимые шаги и по постановке этого вопроса в ООН в Нью-Йорке, - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. - И сегодня наши представители будут этим заниматься в расчете на профессиональное обсуждение проблем, которые мы затронем".

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Шойгу предупредил нескольких западных министров обороны по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" словами о "российской угрозе", на которую, по его словам, мир должен "максимально жестко отреагировать". Глава Незалежной подчеркнул, что "это основание и для санкций, и для еще большего усиления поддержки Украины".