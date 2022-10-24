Расфуфыренную Анастасию Волочкову прогнали из популярного шоу

Анастасия Волочкова на съемках телепроекта "Маска.Танцы". Фото: СТС

Анастасия Волочкова и трех программ не продержалась в шоу "Маска. Танцы". Разряженную в пух и прах балерину быстро раскусили члены жюри по ее узнаваемым па. В этот раз обошлось без шпагата.

Анастасия Волочкова не смогла долго скрыться за костюмом Совы в шоу "Маска. Танцы". Строгое жюри прогнало артистку со сцены. Эпатажная балерина молчать не стала.

Артистка выступала под маской Совы. Нарядилась она знатно - блестящие черные брюки-клеш, настоящие перья, кроссовки на платформе и сильно выпирающая грудь. Не узнать расфуфыренную Волочкову было просто невозможно. Она исполняла номер под композицию "Танцы на стеклах" Максима Фадеева и Линды.

Столь быстрый уход бывшую прима-балерину Большого театра расстроил. "У меня настолько уникальные ноги, что по ним меня сразу и вычислили. Я вам честно скажу, я выделялась своими линиями, грацией, интересными номерами, я была украшением шоу. Это показатель того, что яркие всегда мешают серости. У меня с театрами была похожая история, поэтому я не удивлена», - цитирует звезду "СтарХит".

Волочкова призналась, что танцевать в тяжелом костюме было очень непросто. Она вся взмокла. "Я люблю быть яркой, показывать то, что умею делать, чем наградил меня бог. Как всегда, красивая, яркая, сексуальная. Надели бы на меня шаровары или превратили бы в пугало, все равно б меня узнали. Да хоть паранджу - и даже так не скрыть мою сексуальность", - не унимается Анастасия.

А потом огорошила: "Костюм скрывал все мои движения, сковывал меня и не позволял показать всю красоту. На самом деле это первый проект, в котором мне нужно было, наоборот, все делать хуже, чем я могу. А ведь я со времен училища ставила цель: быть не лучше других, а лучше себя самой".

Услышав заявление Волочковой, актер и хореограф Егор Дружинин не смог молчать. "Какой бы комментарий я ни дал, думаю, Анастасия оценит его с точки зрения ее собственного отношения к ее участию в проекте, ее видения того, как ее оценивало жюри, кто остальные участники и хороши ли они или нет на ее взгляд... Комментарии еще делаются в соответствии с воспитанием, которое человек получил, чувством этикета, вежливости... Поэтому пусть это остается на совести самой Насти", - цитирует его ФАН.