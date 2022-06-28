Анастасию Волочкову с ангельски красивой дочерью Аришей нашли лежащими в траве

Дочь Анастасии Волочковой превратилась в настоящую красавицу Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия Волочкова свою единственную дочь Ариадну родила от миллионера Игоря Вдовина в 2005 году. Несколько лет назад девочка переехала из шикарного особняка знаменитой мамы к богатому отцу. В особняке балерины подросток - редкий гость. Сейчас наступили каникулы, потому Ариша приехала в гости к родительнице.

Радость пришла в дом Анастасии Волочковой. К ней приехала 16-летняя дочь Ариадна. Счастливая мамочка разместила в блоге серию фотографий с красавицей-наследницей и оставила в адрес доченьки трогательное сообщение.

"Моя любимая доченька Ариадна приехала в гости покачать меня на качелях. Какая же она стала взрослая! Ей скоро исполнится 17 лет. Мы прекрасно провели время! Когда она была маленькой, на качелях катала ее я. Но так быстро летит время! И все меняется..." - начала свою исповедь артистка.

Она не скрывает грусти из-за того, что ее кровиночка живет в доме отца-миллионера Игоря Вдовина. "Какие бы нас не разделяли расстояния, мы всегда рядом! И ведь мы с Аришей так похожи характерами, мировоззрением и не только. Это самый прекрасный человек!" - пишет она о ребенке.

Анастасия Волочкова свою единственную дочь Ариадну родила от миллионера Игоря Вдовина в 2005 году. Фото: СОЦСЕТИ

Настя называет себя счастливой мамой. Ну а в Арише души не чает.

"Я восхищаюсь внутренним миром этой прекрасной леди. Ее талантами, трудолюбием, знаниями, поэтическим даром, художественным, музыкальным, знанием иностранных языков, а, главное, человечностью и добротой. Вот такой у нас сегодня прекрасный день", подписала балерина один из снимков. В кадре мать и дочь позируют у качелей.

На другом фото родственницы запечатлены лежащими в траве. "Наша с Аришей идиллия. Как здорово вместе проводить время в радости и покое! Мой ангелочек", - обратилась балерина к дочке.