Темное прошлое Анны Большовой: правда ли, что актриса до сих пор связана с сектой

Актриса Анна Большова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После нашумевшего ДТП с участием Анны Большовой в прессе вновь заговорили о скандально известной секте «Долина солнца», в которую актриса попала в далеких нулевых. Мол, звезда ехала к мачехе-«сектантке», когда на темной проселочной дороге сбила молодую женщину. Но разве «Долина солнца» до сих пор существует? И как вообще сейчас живет необычная семья Большовых, в которой звезда вышла замуж за брата, а родную мать объявила главным врагом?

«ПОДРУГА» ОТБИЛА МУЖА И ЗАБРАЛА ДЕТЕЙ

Впервые сектантский скандал разразился в 2002 году. Тогда газеты наперебой запестрели обложками: «Анна Большова вышла замуж за брата. А ее отца увела дьяволица!», «Большова собирает деньги для украинской секты?», «Семья актрисы распалась из-за опасного учения»… Но в этом балагане было всего две версии событий. Одну из них озвучила сама Анна.

Мол, в конце девяностых ее родная мать Наталья Михайловна познакомилась с биологом из Украины Анной Канаевой. Женщины подружились настолько, что вскоре вся семья Натальи - супруг Леонид Большов (ученый, до сих пор возглавляющий Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РФ), старшая дочь Елена с мужем Сергеем Тищенко и маленьким сыном Петей, а также младшая дочь Анна, актриса «Ленкома», стали ездить к новой приятельнице на дачу под Харьковом. Вскоре там образовалось что-то вроде эко-поселения: друзья-соседи занимались подсобным хозяйством, а заодно вместе постигали эзотерические учения. Коммуна росла и ширилась, вот и личная жизнь не стояла на месте: Леонид Большов в итоге развелся с женой ради ее украинской подруги Анны Канаевой, которая после свадьбы стала полной тезкой актрисы – Анной Большовой. Да и старшая сестра Елена со временем разошлась с мужем Сергеем. Так обоим бывшим пришлось уехать обратно в Москву, причем оба были обижены.

Зато у звезды сериалов появилась чудо-мачеха, в которой она души не чаяла и называла исключительно «наша Анечка».

- Она такая мудрая, знает ответы на все вопросы, всегда подскажет, как поступить, - из раза в раз повторяла в телепрограммах артистка. – Неудивительно, что папа ей сразу увлекся. Да и для нас с сестрой она стала близким человеком, ближе некоторых родных. К сожалению, наша родная мать так и не смогла с этим смириться.

Анна Большова на сцене МХАТ им. Горького, 2020 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УКРАИНСКАЯ СЕКТА БЕЖАЛА В РОССИЮ

Тем временем, и Наталья Большова, и Сергей Тищенко били во все колокола, уверяя, что семья попала под влияние секты: именно с их подачи в газетах появились сенсационные подробности. Якобы с самого начала Канаева нарекла себя духовным гуру Асмито, а друзей-дачников – членами общины «Долина Солнца». Нравы в «Долине» были жесткими: полное подчинение Асмито, тяжелый физический труд, вегетарианство и голодание, а главное - внесение в «общую казну» всех имеющихся денег и ценностей.

- На первый взгляд это была обычная деревня под Харьковом - домики, коровники, одна на всех столовая. Люди вели натуральное хозяйство, - рассказывал в интервью Тищенко. - Но на самом деле… Все ученики Асмито должны были беспрекословно слушать наставницу и жертвовать свои деньги. Знаю, что отец Анны Леонид Большов отдал в бюджет 50 тысяч долларов. Семьи в «Долине Солнца» создавались по разрешению Асмито: она сама говорила, кто с кем будет жить, кто с кем - спать. Сексуальная связь с гуру считалась престижной: якобы так постигалось божественное учение. Мне все казалось вполне логичным, пока дело не дошло до меня. Асмито на вечерней проповеди сообщила, что эту ночь с ней проведу я. Но я не смог, я ведь был женат! Отношения с «Долиной» стали разлаживаться…

Для Сергея эти громкие откровения, а также попытка забрать из общины сына едва не закончились печально: на Украине на него завели уголовное дело – якобы Тищенко поколотил бывших соратников. Но после года пребывания в КПЗ адвокатам все-таки удалось доказать, что преследовать надо саму «Долину Солнца». Асмито и ее учеников погнали из украинской деревни. Так они оказались разбросаны по России: кто в Москве, кто в Твери, и тема с сектой как-то затихла.

Последний раз о «Долине» вспоминали в конце «нулевых», когда Большовы всей семьей переехали в Новосибирск. Анна-Асмито тогда уже не отсвечивала, но тут "подвела" старшая сестра. Елена Большова, которая по каким-то причинам сменила имя и стала Александрой, в сибирском городе открыла детскую школу «Вертолет», где учила детей играть на фортепиано. Туда же учителем рисования устроился муж актрисы – художник Александр Макаренко. Семейный подряд в деле: жить бы да радоваться. Но вскоре поползли нехорошие слухи. Мол, «Вертолет» - основной штаб секты «Долины Солнца» после изгнания с Украины. Якобы детям и родителям здесь раздают какую-то странную литературу об индийских религиозных учениях, предлагают купить диски с песнопениями, зовут уехать из города в глухую деревню. С суровыми сибирскими мамочками этот фокус не прошел: школу загнобили на местных форумах. «Вертолет» закрыли, а вместе с ним канула в лету и «Долина Солнца».

НЕОЖИДАННЫЙ ТАНДЕМ

Сейчас, судя по всему, никакой общины не существует ни документально (и «Долина солнца», и «Вертолет» были оформлены как юридические лица), ни в реальности. Да и семья Большовых как-то раздробилась. Как выяснила «Комсомолка», старшая сестра Александра после конфуза в Сибири перебралась в Краснодар, где попробовала повторить свой детский бизнес. Творческая мастерская под тем же названием «Вертолет» продержалась на Кубани с 2014 по 2021 годы: никаких нареканий со стороны родителей за это время не было, но и особой популярности студия не снискала: единственный отзыв о ней в Яндексе написала сама же хозяйка. Сейчас Александра Большова занимается репетиторством: учит игре на фортепиано, ударных, флейте и тд. Час занятий – от 2500 рублей, хороший рейтинг среди учеников. А вот пообщаться с сестрой актрисы «КП» не удалось: узнав, что ее беспокоит пресса, Александра заблокировала возможность писать и звонить.

Но самое любопытное, что вслед за Александрой на Кубань переехал теперь уже бывший муж Анны Большовой, с которым она развелась несколько лет назад. Что за отношения их связывают, неизвестно, но школу в Краснодаре они открывали вместе: Александр Макаренко стал учредителем, Александра Большова – директором.

Анна Большова на вручении кинопремии "Ника", 2012 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ПРОВЕРКА СЛУХА

Сектанты теперь под Калугой?

Основной костяк семьи Большовых (сама актриса с сыном-подростком и ее отец с мачехой) сегодня живет в Москве. Здесь звезда сериалов купила квартиру в ипотеку, а пару лет назад – еще и домик в Калужской области, в той самой деревне Грачевка, возле которой и произошла смертельная авария.

- Сейчас над нами довлеет золотой телец, - рассуждала актриса в одном из последних интервью. – Но я всегда была простым человеком, меня тянуло к земле. Купила дом в деревне с русской печкой и колодцем. Знаете, русский человек не умрет, если у него удобства на улице.

После ДТП разошелся слух, что в этом домике часто бывают и Леонид Большов с женой Анной-Асмитой. А где последняя, там, мол и секта. Однако, местные этого не подтверждают.

- Ну какая секта! – рассмеялась на звонок KP.RU местная почтальон Ольга. - Это реальная деревня. У нас все на виду, здесь бы слухи сразу разнеслись. Я видела только ее одну (актрису. – Ред.), несколько раз заходила ко мне на почту. С кем живет, сказать не могу, но никого необычного я здесь не замечала.

Вот и риэлтор Сергей уверен, что никакой секты в Грачевке не существует.

- Даже представить не могу, где там можно шабаш устраивать. Деревня крошечная – пара десятков домов плюс коттеджный поселок, выстроенный москвичами в последние годы. Люди как люди, живут своей жизнью. Сектантов здесь никогда не было, - заверил нас продавец недвижимости.

Рассказать о «Долине Солнца» могли бы главные пострадавшие в этой истории – Сергей Тищенко и Наталья Большова. Но даже они отказались ворошить былое. Тищенко удалось найти в одном из оркестров – он альтист, живет и работает в Москве. Но разговор оказался коротким.

- Догадываюсь, по какому поводу вы звоните. Я на эту тему с журналистами не разговариваю! До свидания! – резко ответил экс-«сектант» на звонок КП.

А родная мать актрисы после ее аварии и вовсе не берет трубки. Наталье Михайловне мы отправили СМС, но это послание она проигнорировала.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Опасна ли лидер без секты?

- Я помню эту историю с «Долиной солнца», но в последние годы об этой секте ничего не слышно. Это обычное дело, секты появляются и исчезают: это во многом зависит от лидера, от скандалов вокруг того или иного движения, внимания СМИ, - считает известный сектовед Александр Дворкин. - Главная опасность состоит в том, что при наличии лидера секта может образоваться вновь. А кроме того, важно понимать, что сектантские отношения не ограничиваются сектами. Они могут быть и в рабочей обстановке, и в рамках семьи, когда один человек манипулирует другим. И у такой взаимосвязи большой разрушительный потенциал.

Есть, по мнению экспертов, и другая опасность.

- Часто бывает так, что человека из секты выдернули, а вот секту из него – нет. Тем более, что зачастую сектантскому влиянию подвержены особые люди: внушаемые, у многих есть психические проблемы, - уверен врач-психиатр, эксперт по сектам Алексей Звездин. - И в этом случае надо полностью поменять свой социум. Была актрисой – стань посудомойкой, смени окружение и род деятельности, на время забудь про творчество. А еще лучше переехать в другое место, в другую культуру. Это гораздо эффективнее, чем традиционная реабилитация.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Актриса вышла замуж за брата

Не меньший ажиотаж в свое время вызвало и замужество Анны Большовой. В 2001 году она сыграла свадьбу со сводным братом Антона, сыном Анны Канаевой. Жених оказался на 7 лет младше актрисы, и чтобы пойти в ЗАГС, пришлось ждать его 18-летия. Отец и мачеха этот союз одобрили и даже поселили под своей крышей. Правда, спустя четыре года брак распался, и Анна с Антоном остались в отчем доме в статусе брата и сестры. Вишенкой на торте стал второй брак звезды: нового избранника – художника Александра Макаренко (говорят, в «Долине Солнца» он был трактористом) она привела в тот же дом. Так какое-то время оба супруга – бывший и нынешний – теснились под одной крышей. И никого это не смущало. «Мы большая семья Большовых!», - смеялась артистка.

Сейчас Антон Канаев – кандидат физико-математических наук. Трудится в институте под руководством отчима в должности заведующего лабораторией математических алгоритмов и суперкомпьютерных технологий.

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