Цунами, вулканическая зима и новая Атлантида: в Средиземном море просыпается подводный вулкан

Точный момент извержения предсказать невозможно Фото: REUTERS

В Средиземном море просыпается подводный вулкан. Его извержение грозит катастрофой для Европы и Ближнего Востока. А последствия коснутся всего мира.

Вулкан называется Колумбо и находится в 7 км от курортного греческого острова Санторини. Белые домики на крутых склонах, ультрамариновые купола церквей на фоне синевы Эгейского моря… Помните? До пандемии и санкций Санторини был очень популярен у наших туристов.

Так вот: рядом с пляжно-оливковой идиллией закипает огромный очаг магмы. А это значит, что в ближайшее время подводный монстр начнёт извергаться. Впрочем. «ближайшее» по геологическом меркам - любой момент в течение 150 лет. Может, завтра. Может, через год. Или в 2100 году. Но расслабляться в надежде на последний вариант не стоит. Резервуар с магмой стремительно растёт, предупреждают вулканологи. О тревожном открытии сообщили исследователи Империал Колледжа в Лондоне (Великобритания) и Университета Орегона (США).

Интрига в том, что подводные вулканы куда меньше изучены, чем их наземные собратья. Сейсмографы и другие датчики на дна морском установить сложнее. Ученые решили опробовать на примере Колумбо новую технологию, позволяющую увидеть недра подводного вулкана в высоком разрешении.

- Это похоже УЗИ. Мы используем звуковые волны, чтобы получить картинку подземной структуры вулкана, - объясняет один из авторов исследования Микеле Паулатто. Вот так и обнаружили гигантский котел с магмой объемом 1,4 кубических километра. Много ли это? А представьте: от подъезда до метро пешком 15 - 20 минут, то есть полтора километра. Добавим фантазии - такое же расстояние вверх. Вот такой внушительный бассейн магмы плещется под Колумбо.

Точный момент извержения предсказать невозможно. Однако ученые уверены в том, что оно будет очень мощным. Похожим на извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапаи в Тихом океане в 2022 году.

Проблема в том, что Колумбо - не в огромном океане вдали от континентов, а в сравнительно маленьком и закрытом Средиземном море. Рукой подать не только до Санторини, но и до густонаселенных побережий Греции и Турции - любимые нашими отпускниками Мармарис и Бодрум аккурат напротив. Рядом Египет и Кипр тоже. В общем, бед Колумбо может наделать больше, чем Хунга Тонга-Хунга Хаапаи.

ГИГАНТСКИЙ СТОЛБ ПЕПЛА

Столб пепла и вулканических газов взметнется на десятки километров вверх, предрекают ученые. Для сравнения: Хунга Тонга-Хунга Хаапаи выбросил пепел аж на 58 км вверх!

Но в памяти остался все же не он, а исландский Эйяфьятлайокудль. Столб пепла во время его извержения был не особо мощный, 13 км. Но этого хватило для авиационного коллапса во всей Европе и Северной Америке. Частицы пепла распространились ровно на той высоте, где летают самолёты. Небо закрыли на неделю, 10 миллионов пассажиров остались на земле.

А ведь Эйяфьятлайокудль чадил на далеком северном отшибе! Колумбо же в самом сердце Средиземноморья, на перекрестке воздушных трасс между Европой, Африкой и Ближним Востоком.

ЦУНАМИ

Есть еще одна коварная особенность - Колумбо вулкан мелководный. Основание на глубине 500 метров, верхний край кратера не дотягивает до поверхности всего 10 метров. И его извержение может вызвать цунами, которое обрушится на побережья соседних стран.

Вообще, цунами - штука в первую очередь океанская, гигантской вполне нужен простор для разгона. Но и в Средиземном море цунами случаются, это не апокалиптический миф. Возникают чаще после землетрясений, но и от подводных извержений тоже. Тот же Колумбо стал виновником цунами в 1650 году, когда огнедышащая гора взорвалась в последний раз - стена воды накрыла острова в радиусе 150 км.

НОВАЯ АТЛАНТИДА

А 3,5 тысячи лет назад, в 1620-1630 годах до н.э., цунами уничтожило древнюю цивилизацию. И родилась легенда об Атлантиде.

Удивительное совпадение - сама мрачная вулканическая катастрофа в истории случилось именно здесь, на острове Санторини. Мощнейшее извержение вулкана Тира (он, в отличие от Колумбо, не подводный, а прямо на острове) спровоцировало землетрясение. Цунами высотой от 35 до 150 метров достигло острова Крит, разрушило процветающие города Минойской цивилизации и погубило тысячи людей. Пепел засыпал плодородные поля, люди умерли от голода или сдались соседям-захватчикам. Говорят, трагедия вдохновила Платона на рассказ о гибели Атлантиды. А потом и другие подхватили, даже Жак Ив Кусто искал следы атлантов в Средиземном море.

И вот какой нюанс: по одной из версий, Колумбо и Тира - части одной и той же магматической системы. Так что все может быть.

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ЗИМА

После сильнейших извержений вулканический пепел разлетается над всей планетой. И становится экраном, не пускающим солнечные лучи. На Земле холодает. Вулканические зимы случались на раз. Сейчас, в эпоху глобального потепления, небольшой охлаждающий эффект - даже плюс. Кто из нас заметил вулканическую зиму в 1991 году, после извержения вулкана Пинатубо в Индонезии? А климатологи зафиксировали: средняя температура на планете опустилась на 0,5 градуса. Но парниковый эффект быстро отвоевал свое.

А вот 40 тысяч лет назад извержения Казбека, вулканов в Италии и Карпатах сделали климат настолько суровым, что неандертальцы не выдержали и вымерли (это лишь одна из гипотез, но тем не менее).

И вулкан на Санторини погоду портить умеет. Палеоклиматологи доказали, что 3,5 тысячи лет назад похолодало на всей Земле, от Америки до Европы и Китая.

СПРАВКА «КП»

Колумбо - самый активный на данный момент подводный вулкан в Средиземном море. Один из двадцати в вулканической цепи, тянущейся на северо-восток от острова Санторини. Здесь сходятся две тектонических плиты - европейская и азиатская. Отсюда и землетрясения, и вулканическая активность.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уйдут ли города под воду или мы построим там города (подробнее)