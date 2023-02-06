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Звезды6 февраля 2023 11:48

Смешные, нелепые и блестящие наряды на «Грэмми»: платье Бейонсе сшили из пиджака Стаса Михайлова?

Звезды на вручении музыкальной премии «Грэмми 2023» показали платья по 500 тысяч рублей и обвесились бриллиантами
Ирина ВИКТОРОВА
Стас Михайлов встретил 2023 год в модном серебристом пиджаке. Из такой же ткани юбка Бейонсе на «Грэмми». Фото: REUTERS, Первый канал

Стас Михайлов встретил 2023 год в модном серебристом пиджаке. Из такой же ткани юбка Бейонсе на «Грэмми». Фото: REUTERS, Первый канал

Звезды традиционно самые дорогие украшения и наряды надевают на премии и фестивали. Вот и на премии «Грэмми»в Лос-Анджелесе как на модном показе: парад новинок именитых модных домов. Бренды дарят звездам платья на «Грэмми» – считают престижным, когда артист появляется на статусном мероприятии в их наряде. Посмотрели: кто в чем пришел на «Грэмми – 2023». И выбрали лучший образ со стилистом.

Бейонсе

Певица Бейонсе победила в четырех номинациях и нарядилась для получения наград в блестящий наряд от Gucci. Стилист Анвар Очилов в разговоре с kp.ru назвал этот образ самым эффектным и стильным на премии: «Роскошное сочетание оттенков – переход с бежевого на серебристый. Испанский крой юбки (его еще называют «рыбкой») не выходит из моды, он удлиняет ноги и придает образу женственность. Макияж с акцентом на глаза, очень легкая текстура тона, небрежные локоны – все хорошо и стильно. Проработана каждая деталь. Хорошо, что без перебора». Завышенная талия юбки выбрана ради короткого корсета, который также удачно подчеркивает фигуру артистки. Мягкая серебристая эко-кожа – актуальный материал для торжественных мероприятий два года подряд. Кстати, Стас Михайлов в новогоднем огоньке на Первом канале пел в таком серебряном пиджаке. Топ атласный, перчатки из матовой эко-кожи – смешения стилей фишка на весь 2023 год. Можно носить кожу с кружевом, с шелком или атласом. Наряды Бейонсе бренд шьет на заказ по индивидуальным меркам. Тот случай – когда похожий можно повторить: сшить и носить. В отличии от остальных экстравагантных платье премии. Купить готовый вечерний наряд от Gucci можно за кругленькую сумму – цены стартуют от 500 тысяч рублей.

Адель пришла в платье от Louis Vuitton из алого бархата – главного материала 2023 года для вечерних выходов.

Адель пришла в платье от Louis Vuitton из алого бархата – главного материала 2023 года для вечерних выходов.

Фото: REUTERS

Адель

Певица Адель получила премию за «Лучшее сольное поп-исполнение». Адель пришла в платье от Louis Vuitton из алого бархата – главного материала 2023 года для вечерних выходов. Объемные воланы на рукавах – как модная фишка. Адель после своего знаменитого похудения на 50 кг может себе позволить ткани и крой нарядов, которые делает фигуру грузной. Здесь фигуру Адель бархат и фасон платья утяжеляют на целый размер. Платье для нее получилось грузным и кажется было сшито без примерок.

Джей Ло в Джей Ло в платье Gucci выглядит блестяще: много камней, пайеток. Длиннющий шлейф, воланы, прозрачные ткани, грудь напоказ — все как любит звезда на премиях.

Джей Ло в Джей Ло в платье Gucci выглядит блестяще: много камней, пайеток. Длиннющий шлейф, воланы, прозрачные ткани, грудь напоказ — все как любит звезда на премиях.

Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес

Джей Ло в Джей Ло в платье Gucci выглядит блестяще: много камней, пайеток. Длиннющий шлейф, воланы, прозрачные ткани, грудь напоказ — все как любит звезда на премиях. На шее драгоценный обвес — пара бриллиантовых змей от Bvlgari. Парой то украшение еще никто не носил. Кстати, такая змейка есть у Любовь Успенской – цена одного украшения выше 20 миллионов рублей. Лопес вся в бриллиантах: кольца, браслеты. По оценкам экспертов такой обвес тянет более чем на 100 миллионов рублей. И это, не считая кольца с зеленым бриллиантом – подарка Бена Аффлека на помолвку.

Лиззо наградили за «Лучшую запись» года. На красной дорожке она любит отличиться нестандартным нарядом.

Лиззо наградили за «Лучшую запись» года. На красной дорожке она любит отличиться нестандартным нарядом.

Фото: REUTERS

Лиззо

Лиззо наградили за «Лучшую запись» года. На красной дорожке она любит отличиться нестандартным нарядом. Часто удачно. Но не сейчас. 34-летняя артистка из-за наряда с огромной накидкой стала похожа на яркую бесформенную клумбу. Сама артистка думает, что олицетворяет скорую весну в паре с накидкой, расшитой цветами из лент. Накидки на голове носили на недавних модных показах – тренд такой. Образ от Dolce & Gabbana. Под накидкой спряталось эффектное платье.

Певица Карди Би пришла в фантастическом платье от индийского дизайнера Gaurav Gupta.

Певица Карди Би пришла в фантастическом платье от индийского дизайнера Gaurav Gupta.

Фото: REUTERS

Карди Би

Певица Карди Би пришла в фантастическом платье от индийского дизайнера Gaurav Gupta. Фантастическое оно из-за кроя: еще это платье называют платьем со шляпкой инопланетянки и космическими волнами для инопланетянки. Тот случай, когда фантазия модельера создала креативный и не пошлый наряд. Необычно и нарядно, хочется рассматривать и понять, как держаться эти волны. Похоже на накрахмаленные платья волшебниц на новогоднем утреннике. Ксения Собчак именно этот образ назвала лучшим на премии.

Гарри Стайлс в костюме французского бренда Egon Lab как аниматор, изображающий клоуна.

Гарри Стайлс в костюме французского бренда Egon Lab как аниматор, изображающий клоуна.

Фото: REUTERS

Гарри Стайлс

Гарри Стайлс в костюме французского бренда Egon Lab как аниматор, изображающий клоуна. Автор и исполнитель Гарри Стайлс повторяет цирковые мотивы Арлекино – тренд минувшей недели моды. Ромбы Арлекино на одежде в тренде на 2023 год, но не в таком исполнении. Поклонники над ним уже пошутили: зато не жарко! Хорошо, что получать премию за «Альбом года» певец переоделся.

Модель с нестандартной фигурой Блэк Чайна удивила видавших многих модных критиков.

Модель с нестандартной фигурой Блэк Чайна удивила видавших многих модных критиков.

Фото: REUTERS

Блэк Чайна

Модель с нестандартной фигурой Блэк Чайна удивила видавших многих модных критиков. Сразу: и смешно, и нелепо, и некрасиво – то ли черный лебедь, то ли ворона. Много перьев, бус, кристаллов, которые имитируют костюм птицы. Внизу только полупрозрачные капроновые колготки. Подходит чтобы сыграть птичку в спектакле.

Киркоров пришел на «Грэмми» с подругой Ликой Осиповой. Его костюм — коллаборация Versace и Fendi.

Киркоров пришел на «Грэмми» с подругой Ликой Осиповой. Его костюм — коллаборация Versace и Fendi.

Фото: СОЦСЕТИ

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров в отпуске отдыхает в США, где и посетил премию. Киркоров доволен: «Хочу поучиться, посмотреть - что там интересного, порадоваться за своих американских коллег. Ну и костюмчик выгулять Fendace». Киркоров пришел на праздник музыки нарядным – костюм из коллаборации Versace и Fendi. Филипп Бедросович поблагодарил за приглашение на церемонию подругу - телеведущую и актрису Лику Осипову.

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