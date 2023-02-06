В Турции произошло еще одно землетрясение: Люди бегут из городов от разбушевавшейся стихии

После второго землетрясения в Турции местные жители бегут из разрушающихся городов Фото: REUTERS

В ночь на 5 февраля на востоке Турции и в Сирии произошло сильнейшее землетрясение. Подземные толчки достигали магнитуды более 7 баллов.

Разрушены тысячи домов, десятки тысяч людей остались без крыши над головой. Это не туристические районы, - пока официальных сообщений о погибших россиянах нет, но соотечественники, очевидцы трагических событий, находящиеся в Турции, рассказали, что сейчас происходит в стране.

- Мы проснулись в 4:30 утра от того что наша кровать ходила ходуном, как в поезде. Кровать тряслась сильно. Я подумала, что муж двигает ее зачем-то. А он сам в полудрёме. Мы поняли что землетрясение. Решили пойти на улицу, в подъезде было много народу. Люди спускались пешком из квартир, чтобы не использовать лифт. Кто-то бежал прямо в тапочках с детьми на руках, завернутых в одеяла, - рассказывает KP.RU Анастасия из Мерсина (около 450 километров от эпицентра).

По словам девушки, в их городе пострадал один магазин и гаражи, сила землетрясения составила около 6 баллов:

- Большая масса людей собралась на улице вместе, и развели костер для тепла, кто-то даже стулья притащил деревянные старые, что бы их пожечь. Бегали до кафе за чаем и булочками. Благо, единственное кафе работало недалеко. На авто люди в кюветы вылетели прямо на ходу.

Сейчас в их городе «все на суете», работают спасатели, полиция. Кроме того, буквально час назад, уже 6 февраля, вновь ощущались толчки, вновь 6 баллов.

- Началось в 4 утра. Толчки были сильные и продолжительные. По ощущениям длилось минут 2. После чего последовали 3 отчётливые шоковые волны. Поскольку живу на первом этаже, амплитуда колебания здания была относительно невысокая, поэтому тарелки остались стоять на полках целыми и невредимыми. Много людей из района, бросив вещи в машину, уехали в разных направлениях. Вскоре услышали множественный рёв сирен пожарных и скорых. После чего узнали про разрушенные дома (11 по последним данным) в разных частях Аданы, среди которых были и 11, и 14 и 17-этажные здания. Недавно произошло ещё одно землетрясение практически такой же силы, но немного длилось меньше, около минуты. Хотя даже этого было достаточно, чтобы обвалилось ещё одно здание рядом с руинами и жертвами первого землетрясения, - рассказывает Анна из города Адана (около 300 км от эпицентра).

От стихии многие бегут из городов. Люди пытаются укрыться хоть где-нибудь:

- Сейчас под Мерсином мои друзья снова выбежали на улицу, поехали в горы, как и ночью, - пишет София.

Еще один россиянин Роман рассказал, что город, в котором он находится Антакья, практически разрушен:

- Землетрясение в Антакье разрушило весь город, включая дом моих близких. Они успели выбежать, но сейчас находятся на улице, скоро сядут телефоны, останутся без связи, так как электричества рядом нет.

У некоторых россиян в семье случились трагедии. Амура М. в соцсетях рассказала, что двоюродный брат ее мужа остался под завалами, его ищут:

- Он был в другом городе, где было хуже, остался под обломками, высокое здание, дом сгорел. Поехали искать его. Надеюсь чудом остался жив, ждём. Ещё так обидно, он врач, работал в Мерсине и вот его отправили в Антакью, как раз там сейчас ужас. Судьба не иначе. Как же я этого боюсь и это одна из причин, почему я не хочу жить в Турции. И когда квартиру покупали, я не хотела высокое здание, взяли в пятиэтажке, но уже даже там не хочу.

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