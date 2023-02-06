Погибшему во время транспортировки бронемашины в Донбасс актеру Сергею Пускепалису присвоили Орден мужества

Актер Сергей Пускепалис на радиостанции "Комсомольская правда", сентябрь 2022 г. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

6 февраля был опубликован указ президента России, из которого стало известно, что погибшему в страшном ДТП в сентябре 2022 года актеру Сергею Пускепалису посмертно присвоили престижную награду.

— За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Пускепалиса Сергея Витауто — художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова», Ярославская область (посмертно), — указано на сайте правовой информации.

Не раз бывавший в Донбассе артист и общался, и помогал ополченцам и русским бойцам. Он любил Донецк и часто называл его «солнечным городом». Собственно, и погиб он за это. По собственной инициативе Сергей купил инкассаторский броневик Ford Transit, оснастил его и вез машину на камуфлирование в Москву. В дальнейшем актер хотел отправить авто вместе с гуманитарным грузом на Донбасс, о чем договорился с ополчением. Но планам было не суждено сбыться.

Дело Пускепалиса живет и после его ухода — из Ярославской области и Магнитогорска (где Сергей тоже работал в местном драмтеатре) бронированные автомобили, собранные местными энтузиастами и названные в честь Сергея — отправляются в помощь Донбассу.

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