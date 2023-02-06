Больше 11 тысяч погибших и пострадавших: как россияне выживают в аду, развернувшемся после землетрясения в Турции

В Аланье за день собрали четыре фуры гуманитарной помощи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Туристические города Турции, где живут десятки тысяч наших соотечественников, разрушительное землетрясение обошло стороной. На побережье Средиземного моря - в Анталии и Аланье ощущались лишь небольшие толчки, разбудившие горожан около половины пятого утра. Да и днем, когда по стране прокатилась очередная волна, здесь лишь слегка позвякивала посуда в шкафах.

Картина на улицах Аланьи сегодня ничем не отличается от привычного пейзажа: работают кафе и магазины, люди устраивают пробежки вдоль набережной, кто-то даже купается, несмотря на холодную воду и волны выше обычного. А вот в центре города, возле здания мэрии в эти минуты шумно и суетливо: здесь собирают помощь пострадавшим в результате трагедии.

Добровольцы, в том числе русские, несут теплые вещи, обогреватели, подгузники. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В мобильном пункте сбора - палатке, а то и прямо на улице - десятки волонтеров принимают, сортируют и загружают в фуры мешки с вещами. Из-за большого количества добровольцев, которые везут теплую одежду, одеяла, обогреватели, консервы, детское питание, подгузники и многие другие предметы первой необходимости, движением на дороге управляет регулировщик. Среди подъезжающих авто есть и русские номера.

- Живу в Турции два года и гостеприимнее народа еще не встречал, - рассказывает KP.RU русский парень, выгружающий из багажника упаковки с новыми одеялами, фонарики и даже обогреватели. - В пострадавших районах у меня, к счастью, никого. Но чувствую, что должен помочь.

Другая русская пара достает пакеты с детской одеждой из ближайшего "Вайкики" - девушка беременна, не смогла остаться в стороне.

- Насмотрелась видео, как детей вытаскивают из-под завалов, и поняла, что нужно что-то делать, - признается она, и тюки тут же исчезают в море других баулов, которые десятки рук подхватывают, несут, загружают...

Это не мусор - в такие мешки волонтеры наспех собирают гуманитарку. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вообще, у турков все очень четко, хоть и аврально: никакой неразберихи, все снуют с бешеной скоростью, для русских - свой отдельный переводчик, который объясняет: сдать кровь могут лишь те, кто живет в Турции более года; пожертвовать деньги - только переводом, никакой налички; а из гуманитарки, в первую очередь, не хватает детского питания.

- Очень много русских здесь помогают, - говорит тот самый переводчик. - Хотят деньги давать, но можно только через государство оправлять. Когда один стране плохо, сразу все вместе - спасибо большое. Сейчас уже четвертая машина, большой груз. Едет в Адану.

Матрасы - тоже предмет первой необходимости. Тысячи жителей сегодня встретят ночь не в своих постелях. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Между тем, опасность в стране все еще сохраняется: многие здания повреждены и рушатся даже спустя несколько часов после ЧП. Люди боятся возвращаться в свои дома: по сообщениям в чатах, в новостях жителям пострадавших районов рекомендовали провести эту ночь по возможности в "безопасном месте".